За пренебрежение "соловьиною"в Украине теперь можно схлопотать срок

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-04T17:33:28+03:00

Я - кот, а не кит! Фото: news-front.info

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Когда спрашивают против чего встал Донбасс, то сама же Украина не устает давать ответы. Один из самых навязших в зубах - вопрос языка. Сегодня Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, который "регулирует вопросы языковой политики на Украине". В частности, он предусматривает применение украинского языка в государственной и публичной сфере.

Законопроектом предлагается определить порядок функционирования и применения украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни в Украине, кроме сферы личного общения и совершения религиозных обрядов.

Проект Закона зарегистрирован под №5670-д и предполагает, что украинский язык становится обязательным для использования во многих сферах. В частности, это образование (при этом разрешается использование языков национальных меньшинств согласно соответствующему закону), судопроизводство, здравоохранение, медиасфера, культура. За соблюдением закона будет следить специально Национальная комиссия по стандартам государственного языка. За нарушение закона предусмотрены строгие санкции.

Проектом предлагается урегулировать:

1. Применение украинского языка как языка гражданства Украины;

2. Применение украинского языка в деятельности органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления в Украине, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, других субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности;

3. Применение украинского языка в публичных сферах:

в образовании и науке;

в сфере культуры, на телевидении и радиовещании, в печатных средствах массовой информации, в книгоиздании и книгораспространении;

в сфере электронных информационных систем;

в сфере обслуживания потребителей;

в сфере спорта, телекоммуникаций и почтовой связи, юридических услуг, здравоохранения, транспорта;

при обозначении топонимов, в рекламе, при изготовлении вывесок и табличек;

в деятельности общественных объединений, политических партий, субъектов хозяйствования частной формы собственности предоставлении информации об их товарах и услугах;

4. Применение государственного языка в собственных названиях и именах;

5. Определение стандартов государственного языка;

Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность за публичное пренебрежение или унижение государственного языка. Такие действия будут караться штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.