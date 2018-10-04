2018-10-04T12:36:02+03:00
Политика

Верховная рада продлила особый статус Донбассу до 31 декабря 2019 года

Сегодня в верховной раде одобрили закон президента об особом статусе Донецка и Луганска.
Ольга ГОРДО
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Особый статус Донбассу продлен еще на год. Фото: ВР УкраиныОсобый статус Донбассу продлен еще на год. Фото: ВР Украины
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В четверг, 4 октября, Верховная Рада 245 голосами одобрила закон президента о внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№ 9153).

Решением народных избранников особый порядок на Донбассе продлен до 31 декабря 2019 года.

Согласно закону "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", временно, со дня вступления в силу с учетом положений закона "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" на срок до 31 декабря 2019 года включительно вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым относятся районы, города, поселка, села, определяемые решением Верховной Рады.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, что закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ", принятый в 2014 году, был продлен 6 октября 2017 года когда Верховная Рада приняла президентский закон "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", тем самым продлив действие закона на год.

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