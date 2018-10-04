Бюсты русских классиков в Мариуполе предлагают заменить на Лунтика и супермена...

СЕГОДНЯ 10:52 2018-10-04T10:55:53+03:00

Некоторые горожане считают, что скульптуры советских и русских ученых и литераторов утратили свою актуальность

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За четыре с лишним года войны в Украине успели декоммунизировать не всё. Больше всего пострадали памятники Ленину, которые крушили в нэзалэжной с особой ненавистью. Но скульптуры некоторых русских и советских личностей сохранились по сегодняшний день.

Одно из мест, которое не успели декоммунизировать, находится в Мариуполе. Называется оно – Аллея классиков. Но, судя по всему, и до него вот-вот дойдут руки «декоммунизаторов».

На Аллее уже много лет установлены бюсты известных советских и русских ученых и литераторов. Туда часто приходят горожане... Многие идут с детьми, чтобы рассказать подрастающему поколению о поэтах, писателях, познакомить их с историей.

Недавно один из мариупольских сайтов решил поднять вопрос: а может быть стоит сменить эти бюсты на другие?

- Меняются времена, меняется и наше отношение к историческим личностям. Мы решили поинтересоваться у горожан, кого бы сейчас они хотели видеть на пьедесталах в Городском саду, - говорится в статье, опубликованной на сайте.

Украинские журналисты провели опрос, в ходе которого выяснилось, что некоторые горожане считают, что «бюсты утратили свою актуальность».

- В качестве альтернативы жители предлагали мультипликационных персонажей, известных местных предпринимателей, а кто-то украинских бойцов, уроженцев Мариуполя, - написано в заключение опроса.

- Я бы установила здесь скульптуры того же Лунтика, Машу с медведями, супермена, - говорит женщина лет пятидесяти. Её позицию поддерживают ещё человека два из числа опрашиваемых.

- Это всё в прошлом, нужно что-то интересное и более современное, - считает ещё одна жительница Мариуполя.

- Я бы сказочных героев поставил: Черномора, Золотую рыбку, Емелю, Иванушку-дурачка, - предлагает мужчина, наверное, и не подозревая, что перечисляет персонажей сказок тех самых писателей, которых считает нужным снести.

Но стоит обратить внимание, что многие отказались отвечать на вопрос украинского журналиста. Не захотели выражать своё мнение те, кто против сноса бюстов. А молчат они потому, что в нэзалэжной опасно быть инакомыслящим. Но некоторые всё же не побоялись высказать отрицательную точку зрения.

- В мрачное время мы живём. У меня даже кумиров сейчас нет, - заявил мужчина журналисту.

- А на кого заменить? Никаких паразитов я видеть здесь не хочу. Президентов? От первого до последнего - не хочу, - ответил ещё один мариупольчанин.

Теперь жители города дожидаются реакции городских властей. Одни надеются, что до абсурда дело не дойдёт, и бюсты всё-таки оставят на месте, а другие пересматривают серии Лунтика, кстати, тоже произведённого в России.