Моспинское углеперерабатывающее предприятие капитально отремонтировали

СЕГОДНЯ 19:30 2018-10-03T20:01:09+03:00

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Моспинское углеперерабатывающее предприятие, которое в прошлом году отметило свое 55-летие, впервые за всю историю проводит масштабную реконструкцию и ремонт. Для этого, опять же впервые, оно приостановило свою работу на 20 дней. К этой модернизации на предприятии готовились почти полгода.

- Основной задачей была замена отсадочной машины. Это основной аппарат, который позволяет нам выпускать качественную продукцию, - говорит и.о. директора Моспинского УПП Георгий Резниченко. - Больше 40 % угля обогащается именно в процессе отсадки.

Анатолий Нестеренко и Георгий РезниченкоФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Отсадочная машина отработала без ремонта более 30 лет. За это время, подвергаясь действию агрессивной среды, она полностью пришла в негодность.

- Если бы в этом году мы ее не заменили, то у нас была бы большая угроза остановки предприятия в целом. А наше предприятие - это 355 человек трудящихся, это их семьи. Сегодня мы являемся градообразующим предприятием, - говорит Георгий Резниченко.

Замену этой машины проводит подрядная организация, а вот все остальное оборудование ремонтирует коллектив предприятия.

Капитальный ремонт проведен впервые за 30 летФото: Елена ШИНКАРЕНКО

- Я хочу отметить высокую роль руководителей, специалистов и всего коллектива в новаторских методах работы, в неравнодушном подходах и отношении к своему делу, - говорит и.о. министра угля и энергетики Анатолий Нестеренко. - Данный ремонт - ударная модернизация - позволит коллективу предприятия смело финансово-экономически смотреть в будущее. Моспинское УПП является одним из важнейших звеньев энергобезопасности нашей республики. И мы понимаем, что данное решение, данные технические моменты, которые мы сегодня освоили, помогут нам получать столь необходимый нам всем высокий качественный угольный продукт.

Во время проведения ремонтных работ была произведена модернизация двух грохотов. Это аппараты, которые предназначены для рассева угля различных классов. А также капитальный ремонт двух тяжелосредных сепараторов и ремонт железнодорожного хозяйства.

Новый аппарат "Грохот", который уставят на Моспинском УППФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Основными поставщиками угля для Моспинского углеперерабатывающего предприятия являются шахты государственных предприятий «Макеевуголь» и «ДУЭК». А его продукция отгружается для нужд энергетиков - на Старобешевскую и Зуевскую ТЭС. За все годы работы предприятием переработано более 22 миллионов тонн угля. Масштабный ремонт и модернизация позволят не только поднять производительность, но и обеспечить стабильный выпуск качественной продукции.

- Ведь наша задача - максимально извлечь горючую массу из угля, не допустить потерь и дать энергетикам качественный концентрат для того, чтобы на электростанциях были минимальные потери при сжигании и максимальный выход электроэнергии, - говорит Георгий Резниченко.

Все ремонтные работы планируется завершить в срок и запустить предприятие уже 10 октября.