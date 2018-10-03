2018-10-03T16:25:08+03:00
Общество

Очередная премьера муздрамы: Красавчик из Швеции на донецкой сцене

Этот спектакль планируют показать в других городах Республики
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Донецкая муздрама балует публику премьерами. Фото: пресс-служба драмтеатраДонецкая муздрама балует публику премьерами. Фото: пресс-служба драмтеатра
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2 октября на Новой сцене Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна состоялась премьера спектакля «Красавчик из Швеции» по пьесе Лоранс Жиль, сообщает пресс-служба муздрамы.

В спектакле задействованы: Инна Гвоздикова (Джин), Виталий Юсупов (Герман), Альбина Терехова (Беатрис), Михаил Бовдуй (Поль).

- Мы стараемся, чтобы репертуар нашего театра был сбалансированным, и в нем присутствовали драматические спектакли, мюзиклы, комедии, классические произведения и современные постановки. И нам сейчас не хватает именно комедийных спектаклей. Режиссер Владимир Быковский находится в постоянном творческом поиске: все его постановки нетипичны и разноплановы. «Красавчик из Швеции» впервые ставится на профессиональной сцене постсоветского пространства. С одной стороны – это французская комедия положений, но при этом здесь поднимаются очень важные для современных молодых людей темы, - сказала перед премьерой генеральный директор-художественный руководитель театра Наталья Волкова.

Как отметила гендиректор, благодаря мобильным декорациям, «Красавчик из Швеции» сможет выезжать в другие города и районы ДНР. И первый такой показ пройдет 19 октября в городе Амвросиевка.

По ее словам, уже в ноябре на Новой сцене муздрамы состоится еще одна премьера комедии, однако немного другого плана.

Режиссер Владимир Быковский полюбился донецкому зрителю благодаря таким постановкам, как: «Не все коту масленица» А. Островского, «Детский сад № …» А. Курейчика, «Чиполлино и его друзья» И. Токмаковой и С.Прокофьевой, «Этого не было» А. Гёрни-младшего. Пьеса малоизвестного автора Лоранс Жиль, была найдена им на просторах Интернета.

- Пьеса тронула неожиданными сюжетными поворотами и искренностью, - подчеркнул постановщик. - Здесь много подтекстов и вторых планов. Мы работали с большим азартом, в удовольствие, и в итоге получилась очень интересная и вкусная вещь.

Виталия Юсупова поздравили с рождением внучки. Фото: пресс-служба драмтеатра

Виталия Юсупова поздравили с рождением внучки. Фото: пресс-служба драмтеатра

В день премьеры состоялось еще одно радостное событие: от имени гендиректора театра Натальи Волковой артиста Виталия Юсупова поздравили с рождением внучки! По этому случаю Виталию Артыковичу был вручен Памятный знак ЦРБ ДНР «Малышам и Малышкам Донецкой Народной Республики» - с изображением ребенка, сидящего внутри красного цветка розы.

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