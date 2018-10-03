2018-10-03T14:32:59+03:00
Политика

Донбасс простился с погибшими детьми

Вчера в Горловке прошла церемония прощания с тремя детьми, подорвавшимися на мине 30 сентября. [видео]
Ольга ГОРДОНикита МАКАРЕНКОВ
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Донбасс простился с погибшими детьмиДонбасс простился с погибшими детьми
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Во вторник, 2 октября, Донбасс проводил в последний путь троих детей, погибших в результате детонации мины 30 сентября: Коробова Кирилла, 2006 года рождения, Максименко Андрея, 2005 года рождения, Дербенева Виталия, 2001 года рождения. Все они были учениками горловской школы № 30.

Церемония прощания с ребятами и отпевание прошли во Дворце культуры имени Изотова. Попрощаться и почтить память погибших мальчишек пришли сотни жителей города, школьники и одноклассники, родственники и близкие детей. Среди пришедших проводить детей в последний путь - мэр Горловки Иван Приходько, советник Главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко, депутат НС ДНР Екатерина Мартьянова. Это трагическое событие не оставило равнодушным ни одного жителя Республики.

"Более четырех лет Республика живет в состоянии войны, объявленной Киевом. Больше четырех лет на линии фронта стоит Горловка и, к сожалению, практически каждый день несет утраты и потери. Случилась страшная трагедия - погибли трое наших деток, трое горловчан. Вся Горловка скорбит вместе с родителями погибших. Мы тоже выражаем соболезнования родственникам. Все, что от нас зависит мы сделаем, во всем поможем. Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин также передал слова соболезнований. Нам остается только держаться", - сказал глава города Иван Приходько.

После отпевания детей похоронили на кладбище поселка шахты им. Изотова.

Сотрудники «Комсомольской правды» выражают соболезнования родным и близким погибших.

Церемония прощания с детьми, погибшими в результате разрыва мины в Горловке.Вы можете найти больше информации в наших социальных сетях: https://vk.com/tvgorlovka https://ok.ru/gorlovka6tv https://www.facebook.com/gorlovka6tv https://twitter.com/gorlovka6tv https://www.instagram.com/gorlovka6tv https://t.me/gorlovka6tv

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