2018-10-02T23:52:37+03:00
Политика

Ради санкций: Украина продлит особый статус Донбасса?

Законопроект появится в повестке дня парламента 4 октября
Никита МАКАРЕНКОВ
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Продлить статус могут уже 4 октября. Фото: Верховная Рада УкраиныПродлить статус могут уже 4 октября. Фото: Верховная Рада Украины
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Нэзалэжна серьёзно задумалась о продлении закона «об особом статусе Донбасса». Вероятнее всего, это произойдёт в ближайший четверг. Администрация президента Украины Петра Порошенко намерена внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о продлении. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.

В сообщении говорится, что в повестке дня украинского парламента законопроект появится уже 4 октября.

Также, источники в администрации Порошенко сообщили украинским журналистам, что «действие закона должно быть продлено, иначе Россия будет добиваться отмены введенных против нее санкций». Скорее всего, как и в октябре 2017 года, «статус» продлят на один год.

Напомним, 15 сентября спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер призвал нэзалэжну продлить «особый статус» Донбасса для антироссийских санкций исходящих от ЕС.

Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» Верховная Рада Украины приняла 16 сентября 2014 года. Порошенко подписал его 16 октября.

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