Что творится с Наевым? ВСУ идут на провокации, посвященные Минску
В преддверии встречи Трёхсторонней Контактной группы в Минске командующий ООС Наев пытался всеми силами обвинить ДНР в нарушении минских договорённостей. С этой целью был открыт огонь из населённому пункту Водяное по населённому пункту Коминтерново. Ожидая ответного огня, Наев отправил туда представителей СЦКК, но ответки так и не дождались. Об этом сообщил начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
Он подчеркнул, что военнослужащие Народной милиции ДНР строго соблюдают минские договорённости и на провокации украинской стороны не реагируют, а потому информация об обстреле н.п. Водяное, который якобы вёлся с позиций НМ Республики, не соответствует действительности.
— Официально заявляем, что информация, распространяемая украинскими СМИ об обстреле НМ ДНР жилого сектора населённого пункта Водяное – ложь, которая необходима кровавому киевскому режиму, чтобы держаться на плаву, — заявил Даниил Безсонов.
Огонь по населённому пункту Водяное был открыт самими же военнослужащими украинской армии, дабы предоставить сегодня в Минске лживые обвинения в адрес ДНР.
Напомним, сегодня в Минске проходит очередной раунд мирных переговоров.