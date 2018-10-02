2018-10-02T15:48:12+03:00
Политика

Что творится с Наевым? ВСУ идут на провокации, посвященные Минску

Для того, чтобы обвинить ДНР в обстреле украинских территорий, ВСУ самим пришлось открыть огонь по собственным позициям и жилым районам
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта real-vin.comФОТО: архив сайта real-vin.com
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В преддверии встречи Трёхсторонней Контактной группы в Минске командующий ООС Наев пытался всеми силами обвинить ДНР в нарушении минских договорённостей. С этой целью был открыт огонь из населённому пункту Водяное по населённому пункту Коминтерново. Ожидая ответного огня, Наев отправил туда представителей СЦКК, но ответки так и не дождались. Об этом сообщил начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Он подчеркнул, что военнослужащие Народной милиции ДНР строго соблюдают минские договорённости и на провокации украинской стороны не реагируют, а потому информация об обстреле н.п. Водяное, который якобы вёлся с позиций НМ Республики, не соответствует действительности.

— Официально заявляем, что информация, распространяемая украинскими СМИ об обстреле НМ ДНР жилого сектора населённого пункта Водяное – ложь, которая необходима кровавому киевскому режиму, чтобы держаться на плаву, — заявил Даниил Безсонов.

Огонь по населённому пункту Водяное был открыт самими же военнослужащими украинской армии, дабы предоставить сегодня в Минске лживые обвинения в адрес ДНР.

Напомним, сегодня в Минске проходит очередной раунд мирных переговоров.

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