2018-10-02T15:40:59+03:00
Политика

28 октября в Донецке выступит Алексей Глызин

Звезда девяностых посетит ДНР в рамках своего всероссийскго тура «Только лучшее».
Ольга ГОРДО
Поделиться:
Алексей Глызин даст концерт в ДонецкеАлексей Глызин даст концерт в ДонецкеФото: Иван ПРОХОРОВ
Изменить размер текста:

Еще один концерт звезды девяностых пройдет в Донецке в конце октября. 28 октября в 15:00 в Центре славянской культуры, в рамках всероссийского тура «Только лучшее», состоится концерт заслуженного артиста России Алексея Глызина.

Исполнителя таких известных хитов, как «Ты не ангел», «Зимний сад», «Розовые розы», «То ли воля то ли не воля» и др.

Билеты: 600,800,1000,1200,1400 российских рублей.

Кассы:

1.Центр славянской культуры с 10.00-17.00 (выходной — воскресенье ).

2.Офис «RS»-пл.Конституции, 1. Дом быта «Кальмиус», 2-этаж. С 11.00 ДО 19.00 (выходной — суббота, воскресенье)

Справки по телефонам: +38-071-30-30-111 (viber,whatsApp), (062) 266-02-05, +38-066-55-75-999

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Вместо тюрьмы на передовую: служба по контракту в ВСУ – альтернатива наказанию за правонарушение
Украина предложила абсурдный план миротворческой операции на Донбассе
Поезда снова пойдут из Ясиноватой в Иловайск
Браконьерам закон не писан?
Контактная группа начала свою работу в столице Белоруссии
В Минске все подгруппы приступили к работе
Легкоатлетический кросс в Донецке: финальные соревнования второй универсиады
Выборы Главы ДНР 2018: их осталось шестеро. Валентин Спиридонов подал фальшивые подписи
За прошедшую неделю ВСУ выпустили по ДНР более двух тысяч боеприпасов. Трое жителей Республики пострадали
Быть или не быть обмену пленными? В Минске снова поднимут этот вопрос
После трагедии в Горловке в ООН заговорили о минном загрязнении на Донбассе
Двое военнослужащих ДНР погибли под Коминтерново
Эпидобстановка в ДНР: Что с водой в Донецке
В Мариуполе две девочки одновременно совершили самоубийство
Пенсионный фонд Луганска: «горячая линия» состоится 3 октября