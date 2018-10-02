Отравление водой из-под крана в Макеевке: в стационарах находятся 27 человек

СЕГОДНЯ 07:30 2018-10-02T07:49:31+03:00

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На сегодня в Макеевке из-за кишечной инфекции в больницы обратились 116 местных жителей, из них 86 – дети. Стационарное лечение получают 27 человек, остальные - выписаны. Об этом «КП» сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Ситуация с отравлением жителей Макеевки находится под контролем. Все обратившиеся получают необходимое лечение в полном объеме, - сказали в пресс-службе министерства.

Представители Горняцкого и Советского водоканалов проверили состояние магистральных водоводов и разводящих сетей. А санитарные врачи провели в них необходимую дезинфекцию воды.

Напомним, что проблемы с водой в Макеевке начались еще в начале сентября. Она пахла то плесенью, то йодом. В администрации Макеевского отделения компании «Вода Донбасса» «КП» пояснили, что виной всему - фитопланктон (водоросли) в водопроводных трубах. Дело в том, что к его размножению привело аномально теплое лето.

Первые 75 человек отравились еще 26 сентября. В связи с этим санитарные врачи отобрали 70 проб питьевой воды и продуктов питания. По одной из версий расследования массового отравления – источником кишечной инфекции могли быть и просроченные продукты. Сейчас в республиканской службе санэпиднадзора анализируют полученные результаты. Ожидается, что скоро станет известна истинная причина произошедшего.

Тем временем, в компании «Вода Донбасса» настоятельно рекомендуют всем жителям Республики, пьющим водопроводную воду, кипятить ее в течение 5-7 минут. Согласно специальному распоряжению, во всех школах и детских садиках для приготовления пищи используют только кипяченую воду. Сырой водой даже нельзя мыть фрукты, овощи и посуду.