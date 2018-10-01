Дети Донбасса: «Так не бывает, чтобы не было войны!»

1 Окт. 21:56 2018-10-02T01:24:23+03:00

Дети, рожденные в Донбассе после 2011 года, не знают что такое мир Фото: Ольга ЖУКОВА

На войне у детей не детские игры и желания. Многие уже не представляют, что где-то есть мир без войны.

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Трое детей, подорвались на мине. Трагедия, которую трудно представить и осознать до конца. В сравнении с гибелью детей на футбольном поле в четырнадцатом, вроде уже и не так остро воспринимается. Верней, болит-то так же, просто все привыкли к этой боли. Это уже не из ряда вон эмоция. А ведь смерть детей в человеческой градации несчастий стоит на первом месте. Нет, не зачерствели, болит так же, как и в четырнадцатом. Но из-за частого возникновения этих эмоций к ним привыкли. Очень больно, но привычно. Ничего так не желаешь, как чтобы вот эти трое были последними погибшими детьми в Донбассе. Но нет. Земля донбасская так нашпигована минами, что трагедий вряд ли удастся избежать. Больше чем уверена, что эти трое погибших знали все меры предосторожности. Не раз учили, показывали, рассказывали. Но это пацаны. Их дома не удержишь. Невозможно запереть детей дома на всю войну.

Два звонка - дальний обстрел - спускаемся в подвал. Один длинный - ближний - срочно в укрытие

Сейчас начнут искать виноватых – табличек не было, родители не досмотрели, в школе не предупредили. Кроме войны виноватых нет. Моей дочке 7,5 лет. 3,5 из которых, ей рассказывают о минах и прочих взрывоопасных предметах. С ней проводят «учения» - куда бежать во время обстрелов. Она знает, что нельзя подбирать игрушки на улице – могут быть заминированы. Пока что не гуляет сама. Подавляющее количество времени я с ней. И все равно - весной увидела игрушку на земле - все забыла. Схватила - я и глазом не успела моргнуть. Это была просто игрушка. А могло быть что угодно.

В Донецке полным-полно детей. И беременных, и мам с колясками, и детские сады заполнены, и школы. Как вот их всех сохранить? Что с ними дальше-то будет? Им и так уже досталось. Даже тем, кто в мирных районах с хроническим стрессом. А что говорить о тех, кто в «громких районах» живет? Они хоть и обычные дети на вид, но решительно все опаленные войной. Даже если их оберегать от всего и не рассказывать о войне – они все равно знают. И очень хочется докричаться – ну пожалуйста, они же маленькие совсем!

Их много и они маленькиеФото: Ольга ЖУКОВА

Может, хватит их калечить и убивать? У всех есть дети. Вы тоже родители. Боже упаси вам пережить наше, но вы хоть на минутку, когда будете читать, представьте своего ребенка на месте любого из донецких.

Так не бывает, чтобы не было войны!

Это просто истории из донецкого сегмента интернета.

Наша группа в садике, по сути, первые настоящие дети войны - они родились непосредственно перед ней, во время майдана и позже. Пять лет плюс-минус.

И вот приходит сын домой.

- Мама, а можно я не буду взрослеть? Я хочу навсегда остаться малышом и ходить в садик.

- Как так? а стать большим? (удивлена, мечта ж вырасти)

- Нет! не хочу!

- А в чем дело-то??? (ибо в глазках слезы уже и голосок дрожит).

- Я стану взрослым и мне придется идти на войну, а я не хочууу воевааать.... (горький плач взахлеб)

- Сыночек, ты чего? война кончится, а когда ты вырастешь, то войны не будет.

- Как??

- Ну как… совсем не будет.

Пауза. Недоверчивый взгляд. Отчаянный плач:

- Врееешь! ТАК НЕ БЫВАЕТ....

Горловка, лето 2018

Тамара:

Иду домой, на улице кублится стайка детей от 5 до 9 лет, не старше. Вроде как играют, но я не могу понять в какую игру, вот некая организованность присутствует, но я не понимаю суть. Вдруг, из переулка выскакивает пацаненок лет 8 с половинкой, кирпичина в руках и громко кричит:

- Паааадаеееет!!! Ховайсяяяя!

Вся детвора (человек 8-10) быстро начинают изображать действия во время обстрела: падать на землю, в канавку, за бордюрину. Один мальчишка лет 7, быстро улепетывает на велосипеде.

Все несколько секунд, пока дети прячутся, "водящий" громко кричит:

- Ааааа!!! (видимо имитирует свист падающего снаряда) и, в какой-то момент, с силой бросает кирпичину об забор - раздается грохот. Все лежат на земле.

"Водящий", удовлетворенно оглядев всех детей, замечает улепетывающего велосипедиста и кричит ему вслед:

- Сашка, тебя убило!!

- Нееет! Я на великеее!! Я уехааал!!

- Ты дурак! Тебя убиииилоо! Это грааад!!!

Начинается эмоциональный спор между детьми, убило ли Сашку градом.

Ко мне подходит малышка лет 4-5 и, не отвлекаясь на спор, представляется:

- А меня Маша зовут! Мы тут играем! А я читать умею! - и мило улыбаясь, грызет грязное яблоко.

Преподаватель танцев с Абакумова, которая работала на этой должности и до войны, и во время, и сейчас, отмечает, что дети на занятиях стали очень старательные. До войны такого не было:

- Понимаешь, такое чувство, что они понимают, что могут не успеть научится, и стараются изо всех сил.

Есть дети, которые не умеют улыбаться. Совсем. Первый раз, когда увидела грустную девочку лет трех, которая на все заигрывания так и осталась печальной – был шок. «Подвальнэ ж дытя. Нэ всмихается зроду!» пояснила ее бабушка.

Владиславе было шесть, когда она помогала маме под обстрелами в ШахтерскеФото: Ольга ЖУКОВА

Пацан 2014-2015 год прожил в подвале, это его комната была. Поэтому подвалы в его понимании - бомбоубежища. Я услышала и неделю доказывала, что их строят для картошки и банок, и полки в подвалах для варенья и огурцов, не для матрацев. Еле поверил.

Как объяснить, что подвалы для запасов и консервации? Фото: facebook.com

Одно желание на всех

Или вот, Крым. Евпатория. Экскурсию в старый город. Рассказывают, что тут есть синагога, а при ней своя стена плача. После экскурсии мы с подружкой Аней (тоже дончанкой) и ее шестилетним сыном Платоном возвращаемся в синагогу. Нам таки есть о чем попросить. Заходим. Пишем. Платон тоже хочет. И я даже знаю о чем он попросит. Уже дня три просит маму купить водяной пистолет. Раз сто на дню. Мама не против, но в соседнем магазине они закончились. А Платон этот пистолет прямо таки вожделеет со всей детской страстью! Шепчу Аньке:

– Пистолет пожелает. Стопудова. Надо тут купить – сотворить дитю чудо.

Каково же было мое удивление, когда Платон спросил «Как пишется буква «Ж». Аня показала. В итоге получилось «Желаю мира». Собственно, у всех троих оказалась только одна просьба к высшим силам. Может, если сразу троим попросить, то вероятность быть услышанными больше?

Мир в Донбассе - мечта всех пяти миллионов, живущих здесьФото: Ольга ЖУКОВА

Не в водяном пистолете счастьеФото: Ольга ЖУКОВА

Даже если война только коснулась – это все равно навсегда

Мы в Израиль приехали в июле 14, из дома уехали сразу после начала войны. Моя средняя дочь в свою первую поездку с классом в Иерусалим такая возбужденная была, долго писала записку в Стену Плача - им сказали заранее подготовить.

- Маша, расскажешь, что пишешь?

- Мама, не скажу, ты сама скоро все увидишь.

Ладно. Вечером приезжает:

- Мама, я положила свою записку, скоро все закончится.

- Что закончится?, - спрашиваю.

- Сама увидишь.

Через недели две легла спать, вдруг слышу всхлипывания.

- Машенька, что случилось?

- Мама, но почему даже это не помогает?

-Что это?

-Мама, я в записке так просила, чтобы это война закончилась, ну почему же она не заканчивается? Ведь Бог же знает, как мы сильно этого хотим. Как-то успокоила. Это ей 11 лет было.

Еще одна история от уехавших

Мы 4 года в Москве. Маруся фактически не видела войну. Только летом 15 застала обстрелы. Дома мы эту тему не обсуждаем. В Донецке не была больше года. В июне после своего дня рождения Маруся на своих гелевых шариках весь вечер писала желания. Утром она спала, когда я решила почитать. Знаешь, что она написала?

" Я хочу мира во всём мире. Это так тяжело, когда на Родине война. Я хочу поехать в Донецк ( там сейчас война) с Софи и показать ей, какой это замечательный город!" На втором шарике было: " Я конечно понимаю, что люди уже наделали много глупостей. Но в будущем хотела бы, чтобы люди перестали ссориться и делать войны, и стали просто жить. Ведь так красиво в этом мире, если его не бомбить." Маруся 10 лет. Это дословно. Я плакала. Впервые я это озвучиваю. Она утром проснулась , первым делом взяла шарики и побежала их отпускать во двор. Не знала, что я прочитала.

Так-то наши ничем от мирных не отличаются. Разве что мечты другиеФото: Ольга ЖУКОВА

Моей внучке почти 5 лет. Ее папа погиб на войне, когда ей было 1,7 годика. В садике один мальчик спрашивает ее, почему папа не приходит за ней в садик. Она ему отвечает:

- Мой папа погиб, он на небе. Вот когда кончится война, он придет в садик, и я всем покажу своего папочку-солдатика.

Она верит, что он вернется.

У мальчика слева на груди орден погибшего отцаФото: Ольга ЖУКОВА

Теме повезло - его мама и папа воевали, но живы-здоровыФото: Ольга ЖУКОВА

Что обсуждают на донецких мамских форумах

Камень преткновения донецких мам – рассказывать или не рассказывать ребенку о войне. В 2014-м в нашем детском саду советовали рассказывать, но так чтоб не «фильмы ужасов», а в общих чертах. Я придерживаюсь мнения, чтобы не рассказывать. Но если даже иголку в стоге сена не утаишь, то что говорить о войне?

Вот ветка спора двух мам:

Ирина: Моему Севке 2,8. В садике нет разговоров о войне, и в школе тоже. Да он видит военную технику, но мы не делаем из этого трагедии, так как все наше настроение отразится на ребёнке. Тимофей всегда занят танцами, школой, гимнастикой. Никто не говорит о войне при детворе, иначе было бы тоже грустно наверно.

Татьяна: а мои лежали в подвале и слушали грады. И мины. И крик – «Сюда Нинку разорвало!» и пояснить, что дом просел от старости, а тетя Нина просто разорвалась от неизвестно чего, я не стала. Просто промолчала.

Ирина: мы тоже их слушали, и лежали в коридоре, живем на 9 этаже. Конечно, отпечаток есть, в садике в группе у ребёнка попал в дом снаряд. Но нигде это не обсуждали, не заостряли внимания, отвлекали занятиями и в итоге дети не заморачиваются на эту тему. И мы не унываем, и Вам желаю только добра и позитива. Ведь дети это наше отражение.

Татьяна: Спасибо большое! Но, правда, не получилось благообразной картины. Тихо-мирно похоронили соседку. А летом (как оттаяли завалы) прибежали дети - собака отрыла ногу, таскает. Нога тети Нины. Жду рекомендаций психологов по пропаганде учений и своду в шутки.

Как спокойно рассказать ребенку, что его дом разрушили?Фото: Ольга ЖУКОВА

Иногда получается смешно. Ну как смешно? Это было бы смешно, если не было так грустно. В наших садиках рассказывают о минах. Такие «веселые» картинки – с мишками и зайчиками, рассказывающими о МОН и «Лепестке». Иногда мирные предостережения накладываются на военные:

- Мам, я знаю, если найти на земле мину, или там, пистолет – это нельзя брать, - хвастается дочь познаниями.

- Правильно, молодец, это нельзя поднимать, - хвалю ребенка.

- Вдруг их кто-то больной брал? Да, мам?

Но даже такой Дом, такая Родина для наших детей дороже мирной чужбины

1 сентября в Горловке:

Сегодня, на Первом уроке "С чего начинается Родина?", в конце поставила клип "Городок" с видами довоенной Горловки. Незамысловатый такой клипчик, просто песня и просто фотографии. Дети - серьезные, повзрослевшие, помнящие этот город целым и видевшие его растерзанным, уже осознавшие и привыкшие, молча внимательно смотрели.

В моем классе новенькая девочка, четыре года прожили в Артемовске, вернулись назад. Вижу, слезы у нее катятся, благо, что на последней парте сидела. Слезы катятся, а она их не вытирает и с экрана глаз не сводит. Не стала я ее трогать.

После урока проходит мимо (уже успокоилась):

- Я так соскучилась, вы не представляете. Как тяжело не дома. Сил не было, так в Горловку хотелось - домой.

И так она это "домой" сказала, такая взрослая тоска в этом - "домой". Хотя я раньше разговаривала с ней, не обижал в Артемовске никто, и жизнь вроде налаживалась, а вот поди ж ты - "домой".

До войны не было ни одного сезона, чтобы мы не писали о какой-то страшной находке времен Великой Отечественной. То кто-то подорвался, то обнаружили схрон. И эта история еще продолжалась бы долго. А сколько продлится теперь – страшно представить. По оценкам специалистов, если сегодня прекратить войну и начать разминировать Донбасс, то понадобится около 15 лет. То есть, вполне возможно, что такие случаи, как вчера в Горловке уже уготованы нашим внукам. Меж тем издевательские минские соглашения все еще продолжаются. И конца края им не видать. Донбасс меж тем продолжают минировать по обе стороны. В своем желании защитить детей мы как в детстве – помните ощущение, когда спасал кого-то слабого от хулиганов?

Я помню, как защищала младшего брата от здоровенного верзилы. Страшно и главное, безнадежно. Если захочет – отлупцует обоих. Но он не хочет лупцевать. Ему приятно смотреть на мои тщетные попытки укрыть брата. Несмотря на все мои старания, братец то пинок, то оплеуху от верзилы выхватит. Я в отчаянии, брат в страхе, а верзиле прикольно – доволен и улыбается. Очередной пинок – и довольная усмешка – «Достал я его, можешь не корячится, не махать ручонками, сейчас будет еще один». Вот такое же чувство со вчерашнего дня – еще троих достали издевательские минские. И еще будет.