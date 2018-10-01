В небе над ЛНР сбили украинский беспилотник с гранатой

СЕГОДНЯ 21:42 2018-10-01T22:04:22+03:00

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Опполченцы ЛНР сбили ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ "Фантом-4", произведенный в США. Робот-самолет занимался воздушным шпионажем, а также нес мини-бомбу – гранату на специальном кронштейне.

Об этом в Луганске сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

"Инцидент произошел в районе населенного пункта Нижнее Лозовое, 65 км западнее Луганска и 2 км южнее линии соприкосновения. БЛА летел с северо-западного направления на высоте около 300 метров", - заявил он.

Беспилотник, сбрасывающий гранату, не впервые применяется ВСУ против ЛДНР. Боеприпас падает не точно и представляет опасность скорее для жителей прифронтовых поселков, чем солдат, которые перемещаются максимально скрытно.

Марочко рассказал, что очевидцы наблюдали, что "уже от подбитого и падающего беспилотника в воздухе отделилась граната Ф-1, которая затем взорвалась неподалеку от места его падения".

По данным разведки ЛНР, беспилотник в составе партии был закуплен 7 июля 2018 года в США и в середине августа поставлен в 72-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ.

Беспилотники ВСУ на территории республик сбивают регулярно.

В ДНР сбивали БПЛА с переделанными подствольными гранатометами. Об этом «КП» сказал замкома оперативного командования Эдуард Басурин. За месяц в ДНР сбивают около 10 БПЛА.

КСТАТИ

После полета беспилотника стреляют во всех, кто в камуфляжах

Вообще, даже без оружия, беспилотники предоставляют опасность для мирных граждан. После них часто начинаются обстрелы. Причиной может стать все – даже стиль «милитари» в одежде.

Так, жители ДНР вспоминают волонтера Лену Вороненко, которая погибла на ставке возле Горловки этим летом. Она там была с парнем. Лена не воевала, но любила военный стиль. Пролетел БПЛА, сообщил координаты якобы отдыхающих военных. И тут же по ним начался обстрел. Лена погибла на месте, парень выжил, но был тяжело ранен – оторвало ногу .

Хоронили девушку, как водится на Донбассе последнее время, – всем поселком. Приехали отовсюду – все, кому она успела помочь.

Теперь БПЛА вооружены и гранатами. Опасность для мирных жителей возросла в разы.