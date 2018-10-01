На крыше «Sky City» звучал Бон Джови и не только он

СЕГОДНЯ 18:00 2018-10-01T19:03:40+03:00

Симфонический оркестр им. Сергея Прокофьева выступил на крыше одного из самых высоких зданий Донецка

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1 октября в Международный день музыки Донецкая государственная академическая филармония при поддержке Министерства культуры Донецкой Народной Республики и содействии Министерства связи ДНР реализовала уникальный проект, призванный привлечь внимание общественности к музыкальному искусству Донбасса и высокому исполнительскому мастерству донецких музыкантов - «Музыка над Донбассом».

В рамках празднования 85-летнего юбилея выдающегося музыкального коллектива Донецкой Народной Республики – Академического симфонического оркестра им. С. С. Прокофьева, впервые на одном из самых высоких строений столицы ДНР - на крыше «Sky City» собрались несколько десятков профессиональных музыкантов, чтобы исполнить легендарные классические, кино- и рок-композиции, сообщает пресс-служба министерства культуры ДНР.

Дирижер Владимир Заводиленко. Фото: пресс-служба министерства культуры ДНР

Оркестр Донецкой филармонии выступил под управлением главного дирижера Владимира Заводиленко, заслуженного артиста России Анатолия Оселкова и дирижера Данила Милки.

Перед началом праздничного концерта состоялась торжественная церемония памятного гашения специального конверта, выпущенного государственным предприятием «Почта Донбасса», посвященного юбилею оркестра, с участием официальных лиц и почетных гостей.

- Разрешите поздравить вас, прежде всего с праздником – с Днем музыки и с началом великолепных акций, посвященных юбилею нашего уникального, удивительного Оркестра. Я поздравляю вас всех с праздником! Желаю удачи, успехов и пусть над Донбассом всегда звучит музыка!, - поздравил собравшихся исполняющий обязанности Министра культуры ДНР Михаил Желтяков.

Сразу после окончания торжественной части мероприятия, все присутствующие имели уникальную возможность – насладиться творчеством Оркестра на высоте более 20 этажей. В программе мероприятия под руководством дирижера Владимира Заводиленко звучали:

1. С.С. Прокофьев - "Монтекки и Капулетти" из сюиты №1 к балету "Ромео и Джульетта"

2. А.И. Хачатурян - "Лезгинка" из сюиты к балету "Гаянэ"

Под управлением дирижера – заслуженного артиста России Анатолия Оселкова:

1. Джери Бок - Сюита из мюзикла "Скрипач на крыше" (фрагмент)

2. А.Петров - марш из к/ф. "О бедном гусаре замолвите слово"

В свою очередь дирижер Данил Милка представил публике излюбленные композиции:

1. Bon Jovi - It's my life

2. “Пора домой”

Завершился музыкальный перфоманс «Музыка над Донбассом» бурными овациями восторженной публики.