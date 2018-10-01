«Лицом» ОБСЕ в Донбассе стал экс-десантник, имеющий опыт работы с украинскими миротворцами

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-01T15:59:16+03:00

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31 октября Александр Хуг покидает свой пост в связи с истечением 10-летнего срока работы в ОБСЕ. Его сменщик уже объявлен. Марк Этерингтон не новичок в проблемах украинского кризиса. Весной 2014 года, когда на Украине разворачивалась миссия ОБСЕ, ее главой стал турецкий дипломат Эртурул Апакан. А его заместителями - Александр Хуг из Швейцарии и Марк Этерингтон из Великобритании.

ХУГ БЫЛ НАМ КАК ДРУГ

Апакан особо не светился в прессе, как и Марк Этерингтон. Зато Александр Хуг, получивший потом должность первого зама, стал «лицом» наблюдательной миссии ОБСЕ. Он ездил с инспекциями по обе стороны линии соприкосновения, встречался с гражданскими и военными руководителями противостоящих сторон, активно выступал в СМИ.

- Несмотря на ограничения инструкций и мандата СММ ОБСЕ, Александр приложил действительно значительные усилия для нормализации ситуации на линии соприкосновения, - сказал руководитель представительства ДНР в совместном центре контроля и координации (СЦКК) Руслан Якубов. - Хуг проявил себя посредником высочайшего класса. Его умение выстраивать диалог, его помощь сторонам конфликта в нахождении компромисса не раз приводили к реальным практическим результатам взаимодействия сторон.

«ТЕМНАЯ ЛОШАДКА»

В отличие от Хуга Марк Этерингтон находился в тени. Наверное, поэтому ни в военном ведомстве, ни спецслужбах ДНР его никто не смог как-то конкретно охарактеризовать.

- Для нас Этерингтон – «темная лошадка», - сказал мне представитель силовиков.

Наверное, судить об этом человеке можно по его миссионерской работе в других частях света. А биография у Марка весьма богатая.

Этерингтон получил образование в Йоркском и Кембриджском университетах, а также в Королевской военной академии в Сандхерсте. Шесть лет служил в парашютном полку британской армии, участвовал в операциях в Северной Ирландии, где Великобритания вела многолетнюю войну с сепаратистами.

Первый опыт участия в европейских миссиях Этерингтон получил на Балканах в 1992-1995 годах - во время пост-конфликтного урегулирования в Хорватии, Боснии, Сербии и Косово.

Затем миссионерская карьера привела Этерингтона в Ирак. По данным издания «Новое время», в 2003 году он был назначен от Великобритании в коалиционную временную администрацию Ирака – переходное правительство, которое приняло на себя ответственность за власть в стране после вторжения США и сил международной коалиции. Марк даже стал губернатором провинции Васит. Между прочим, эта территория была зоной ответственности украинского миротворческого контингента в Ираке.

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМЫ

Впоследствии Этерингтон жестко критиковал силы международной коалиции за недостаток стратегии и координации усилий в первые годы восстановления Ирака. Марк написал документальную книгу «Мятеж на берегах Тигра», которая получила позитивные отклики за честность и трезвость взгляда на проблемы Ирака.

- Мужество, интеллект, строгость мысли, скептицизм и даже идеализм автора видны везде, - писала о книге Этерингтона британская газета «Гардиан». - Его понимание региона, процесса восстановления Ирака и, в особенности, лимитов применения и использования военной силы делают его превосходным проводником.

Впоследствии Этерингтон также участовал в урегулировании конфликтов в Афганистане и Южном Судане. За свою миротворческую работу он стал командором рыцарского Ордена Британской империи.

Если верить этим лестным оценкам, то Марк Этерингтон будет следовать линии лавирования между интересами сторон конфликта в Донбассе. Чем, собственно, и занимался до этого Александр Хуг. Возможно, Этерингтону предстоит более масштабная работа. Ведь миссия ОБСЕ может изменить свой статус. Сейчас активно обсуждается вопрос о вводе миротворцев ООН. Россия видит их в качестве охраны наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения. США и Европа – как 40-тысячный контингент, размещенный на всей территории самопровозглашенных республик. А Киев считает, что «голубые каски» должны выполнять карательные функции в наведении «порядка» в Донбассе.

В этой ситуации честный и трезвый взгляд на конфликт первого заместителя главы СММ ОБСЕ будет совсем не лишним.