Бумеранг: трое ВСУшников подорвались на мине, один - погиб

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-01T14:43:56+03:00

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Двое военнослужащих ВСУ получили множественные осколочные ранения, еще один погиб при подрыве на собственных минных полях под Горловкой. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

- Очередными жертвами преступной халатности своего командира стали двое боевиков 15 батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ рядовые Ярименко и Слипенко, которые получили многочисленные осколочные ранения в результате подрыва на собственных минных полях, еще один их сослуживец погиб, — отметил Басурин.

Он пояснил, что инцидент произошел из-за отсутствия у военнослужащих ВСУ карт минных полей, «которые из года в год пытаются продать друг другу алчные командиры при ротации подразделений».

А дончане до сих пор не могут прийти в себя после вчерашней трагедии в Горловке, где трое подростков погибли, подорвавшись на мине, а четвертый был ранен. Сегодня в Горловке объявлен траур.

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