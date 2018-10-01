Украинские политики считают, что выборы в ДНР подорвут минский процесс

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-01T13:35:40+03:00

Похоже в Украине ищут повод выйти из минских соглашений и не продлевать срок действия закона об особом статусе

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По словам замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгия Туки, выборы в ЛДНР позволят Киеву разорвать минские соглашения, которые он не намерен выполнять, и позволят не продлевать срок действия закона об особенностях местного самоуправления в Донбассе

Срок действия нормы об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) истекает в октябре 2018 года.

Тука положительно ответил на вопрос в телеэфире, сохраняется ли вероятность, что выборы в республиках подорвут минский процесс и могут поставить на нём крест.

-Любая из сторон может использовать эти псевдовыборы как повод для того, чтобы разорвать Минские соглашения. Но, с моей точки зрения, большая угроза в отношении этих выборов заключается в том, что наши народные депутаты, которые уже живут в предвыборном процессе, могут использовать эту чушь для того, чтобы не продлевать срок действия закона об особом статусе Донбасса, — сказал замминистра в эфире украинского телеканала «112 Украина».

По мнению чиновника, подобные действия народных депутатов позволят России обвинить Киев в одностороннем выходе из Минского процесса и срыве политических договорённостей. Также Тука считает, что анонсированный выход Леонида Кучмы из состава Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе на ход переговоров не повлияет. Эксперты расценивают решение второго президента Украины, на протяжении долгого времени игравшего в переговорщика и миротворца, прекратить своё участие в заседаниях в Минске с провалом переговоров, за которые он не хочет нести единоличную ответственность.

Об этом же заявил националист и депутат Верховной рады Билецкий. Аргументировал он это тем, что Украине необходимо выйти из Минского процесса, тем самым освободив себя от ответственности за происходящее в стране и в Донбассе.