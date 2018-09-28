Юлия Чичерина: Донбасс должен быть в составе России

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-28T18:25:49+03:00

Певица не оставляет республики с 2014 года и даже имеет гражданство ЛНР

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Юлия Чичерина на прошлой неделе стала лауреатом премии им. Олеся Бузины в номинации "Специальный проект". Она была удостоена ею за песню "Рвать!", посвященную погибшим в Донбассе ополченцам Гиви и Мотороле, и выступления перед бойцами российских военно-космических сил в Сирии. В интервью Украина.ру она высказала мнение, что после смерти Захарченко Донбассу надо войти в состав России.

- Батя был очень решительный, бесстрашный человек и в то же время очень простой и искренний. Такого политика я видела впервые, его выточила война, его очень любили люди и полностью поддерживали соратники. Это очень большая личная потеря и потеря для всего Русского мира.

Донбасс осиротел, и, боюсь без Бати, трудно будет построить действительно народную республику. Курс меняется, и теперь самое безболезненное для народа Донбасса было бы войти в состав России.

А еще Юлия добавила, что большинство живущих в Донбассе более русские, чем россияне.

- Донбасс не особо отличается от всей остальной России, как и от Урала (родина певицы - ред.), это огромнейшая страна, она очень разнообразна, но целостна, русские — территориальная общность, а не родовая, из-за этого даже в деревне на Сахалине людям больно смотреть, как пиндосы терзают Донбасс. Русские всегда яростно сражаются за свою Родину, остальные народы могут уйти в пустыню на сорок лет или сдаться фашистам и служить им, - заметила она.