2018-09-28T16:19:08+03:00
Политика

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов: «Я считаю, что жители республик своей бедой и жертвами заслужили паспорта граждан РФ»

Депутат Государственной Думы, известный писатель Сергей Шаргунов рассказал, что думает по поводу получения гражданами ДНР российских паспортов.
Ольга ГОРДО
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Депутат Сергей Шаргунов считает, что жители республик заслужили паспорта РФ. Фото из архива kp.ruДепутат Сергей Шаргунов считает, что жители республик заслужили паспорта РФ. Фото из архива kp.ru
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В своем интервью изданию Украина.ру депутат Сергей Шаргунов сообщил, что жители ДНР и ЛНР заслуживают получения российских паспортов:

«Меня волнует положение жителей республик Донбасса, я считаю, что люди своей бедой и жертвами заслужили паспорта граждан РФ», — сказал Шаргунов.

Он так же считает, что начать «бомбить» паспортами иногда эффективней, чем нанести ракетно-бомбовый удар, и что получение паспортов надо упростить:

«Это все связано с равнодушием чиновников, бюрократическая машина заржавела, никто не хочет быть крайним, никто не хочет брать на себя ответственность за принятие решений. Поэтому и Донбасс превращается в кровавый тупик, поэтому и не можем упростить порядок получения гражданства. Все это позволило кучке политиканов «угнать» Украину и двигать ее неизвестно куда. Речь идет не о вмешательстве в дела другого государства, речь о том, что когда происходят безумные и ужасные вещи, то можно было бы помочь не ракетно-бомбовым ударом, а, по крайней мере, начать «бомбить» паспортами что и делают сейчас румыны, поляки, венгры. Это нормальная практика», — заявил Шаргунов.

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