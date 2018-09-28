2018-09-28T13:16:13+03:00
Политика

Война на Донбассе. Онкологических и сердечников стало больше

Но официальной статистики по этому поводу нет
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Война на Донбассе. Онкологических и сердечников стало больше. ФОТО: rusvesna.suВойна на Донбассе. Онкологических и сердечников стало больше. ФОТО: rusvesna.su
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- Меня больше всего возмущает похороны войны на Донбассе. Она как бы есть, но ее в медиа - пространстве не видят, - говорит мне донецкий терапевт Елена.

- Так можите сказать, что изменилось в карте больных с 2014 года?

- Могу, не называя должность. У нас все общение с журналистами - через Минздрав. Вы пошлете запрос, через месяц будет ответ. Ответят обязательно - с этим строго. Но - ни о чем.

- Да, мы сталкивались уже. Можно даже памятник поставить со словом Бесполезно! Так что с обстановкой? Болеют больше и чем?

- Как терапевт - я работала на прифронтовых районах Донецка с самого начала войны. Были раненые, но весь 2014 - 2015 у нас прошел практически без новых онкобольных и сердечников. А потом повалило! Как мне объяснить руководству, что эту статистику нужно

выдавать в СМИ? Говорить о том, что пятый год войны валит людей не только осколками, но и стрессом, переживаниями, безысходностью? И концертами это их не спасет.

- Мне кажется, о людях прифронтовых районов забыли.

- Я тоже так думаю. Приезжают журналисты, артисты. Пиарятся, уезжают. А люди из обстреливаемых районов угасают как свечи за 10 рублей в храме - то есть моментально! Рак, инсульт - никто не исследует это. Нам сейчас нужно подумать о детях прифронтовых районов - их можно спасти, донести оптимизм. Чтобы через лет пять этот мальчик из Трудовских, или Октябрьского - любил нашу землю. А не жил воспоминаниями о том, как спасал свою бабушку - без воды, связи и лекарств. Ими занимаются волонтеры - факт. Власти ДНР фиксируют преступления ВСУ. А вот больные - сердечники, онкологические, не интересны. Они ранены? - Нет! Но они же тоже страдают. И чем дольше война - тем больше таких больных.

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