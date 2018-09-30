Горловчане собирают грибы в заминированных лесах, а у военных нет карт минных полей

СЕГОДНЯ 18:31 2018-09-30T18:42:42+03:00

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В поисках информации о сегодняшней трагедии в Горловке наткнулась на интересный феномен в местных группах. Два поста один за другим. Один – о подрыве на мине четырех мальчишек. Второй – вопрос от горловчанки – «Не знаете ли, в посадке есть грибы?». При этом комментарии под постом разные. Одни советуют прочитать новость о трагедии, проявить благоразумие и не ходить. Вторые вполне серьезно рассказывают о грибных местах вокруг Горловки. Это при том, что предупреждение о минах расставлены по всем направлениям, ведущим в Горловку. Да, собственно, зачем предупреждать, если Горловка – постоянная горячая точка войны. Обстрелы не прекращаются. На последнем заседании контактной группы в Минске представитель ОБСЕ рассказал, что Донбасс становится одним из наиболее заминированных территорий в мире! Но для кого-то набрать синюшек важнее собственной жизни.

В поисках той же информации позвонила знакомому военному из Горловки. Он был не в курсе произошедшего (отсыпался после наряда). Когда сообщила ужасную новость и поинтересовалась стоят ли в том месте предупреждающие таблички «Мины!», военный в сердцах сообщил вот что:

- Какие таблички??? О чем ты? У людей нет карт минных полей! Одни ставят, потом уходят на ротацию, а на них потом рвутся свои же на своих. Это с обеих сторон такое.

- Как не оставляют? Обязаны же!

- Обязаны, конечно, обязаны. Но не оставляют. И с этой стороны, и с той стороны. Я вам говорю как есть. Об этом не говорят и не пишут. Но от этого оно лучше не становится.

По оценкам экспертов на разминирование Донбасса понадобится 10-15 лет.