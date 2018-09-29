"Очнулся – на мне горит одежда": Пострадавший от взрыва кандидат на пост Главы ДНР Хакимзянов рассказал о нападении

СЕГОДНЯ 15:49 2018-09-29T16:45:42+03:00

Свидетели рассказали о последствиях взрыва в Донецке сегодня, 29 сентября 2018 года [видео]

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Как сообщалось ранее, сегодня в Донецке прогремел взрыв. Инцидент произошел во время съезда компартии ДНР. От взрыва пострадали четыре человека, в том числе - кандидат на пост Главы ДНР Игорь Хакимзянов, который, находясь в больнице, рассказал что произошло:

- Это был взрыв. Мы заходили со своим доверенным лицом в здание на Хлебодарной и прогремел взрыв. В тот момент, когда заходил, когда прошел дверной проем, прогремел взрыв. Очнулся – на мне горит одежда. Сейчас звенит правая сторона, правым ухом плохо пока слышу. Оказали первую медицинскую помощь. Сейчас надо в себя прийти, оклематься слегка, сообщил Хакимзянов WarGonzo.

Интервью очевидца взрыва в Донецке и кандидата на пост главы ДНР Игоря Хакимзянова.По предварительным данным сработало без оболочное взрывное устройство (100-150 граммов в тротиловом эквиваленте).

Еще один свидетель рассказал, кто особенно пострадал при взрыве:

- Приехали МЧС, полиция, скорые и мы доставили женщину, травмированную осколками в карету скорой. Мой товарищ из Горловки, я с ним созвонился – состояние его нормальное. А вот товарищ Ольга, она очень обгоревшая, обгорело лицо и волосы. Так же у нее была кровь, когда мы ее пертаскивали. В каком она состоянии сейчас мне неизвестно. Так же пострадал Игорь Хакимзянов, у него обгорело лицо и волосы. Но он в сознании, он помогал доставить всех пострадавших в больницу.

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