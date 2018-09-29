В МВД сообщили, какое устройство взорвалось в Донецке
Сегодня на сеъзде компартии ДНР рвануло безоболочное взрывное устройство.
Сработало безоболочное взрывное устройство.Фото: dnr-online.ru
Изменить размер текста:
Становятся известны новые подробности взрыва, который произошел сегодня, 29 сентября 2018 года, в Донецке на Хлебодарной улице, во время съезда коммунистической партии ДНР, сегодня -
Как сообщили в МВД ДНР, по предварительным данным сработало безоболочное взрывное устройство (100-150 граммов в тротиловом эквиваленте). На месте происшествия работают эксперты. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Точно известно о четырех пострадавших.
Как сообщалось ранее, наа съезде коммунистов в Донецке прогремел взрыв. Четверо пострадавших доставлены в больницу.
Среди пострадавших кандидат на пост Главы ДНР Игорь Хакимзянов.