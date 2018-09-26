Александр Хуг уходит из ОБСЕ. Кто займёт его пост и чем это обернётся для Донбасса пока не известно

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-26T12:08:39+03:00

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Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил о том, что в конце октября этого года он оставит свой пост и ОБСЕ. По его словам, это не карьерная организация, в которой можно проработать не более 10 лет, и он своего предела достиг, а потому решил уйти. Всё это Хуг рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

— Я убежден, что СММ сыграла важную роль в сдерживании конфликта (в Донбассе – примечание ред.). То, что без нас было бы хуже, конечно, сложно доказать. Измерить ведь можно лишь насилие, а не его отсутствие. Но как я уже сказал, полагаю, что миссия проделала и продолжает проделывать неоценимую работу, — рассказал о своей работе Хуг.

Между тем сами жители Республик неоднократно обвиняли ОБСЕ в том, что они ничего не видят, не слышат и не фиксируют, а уж тем более никак не способствуют завершению конфликта. Сам Александр Хуг пояснил: Миссия не вооружена и никак физически повлиять на события в Донбассе не может. Только наблюдать.

— Мирные граждане по обе стороны линии соприкосновения неоднократно говорили нам, что это не их конфликт и что они лишь хотят, чтобы он прекратился, — сказал в интервью Алескандр Хуг.

Срок его полномочий истекает 31 октября, а кто займёт его пост пока не известно. Как неизвестно и то, чем обернётся смена представителя для жителей Донбасса. Многие готовятся к неминуемым и сильным обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины, к усилению вооружённой агрессии и новым провокациям на линии соприкосновения.

— Есть такая донецкая примета, если уезжает ОБСЕ, жди обстрела ВСУ, — пишут люди в социальных сетях.

В перемирие никто не верит, что и не удивительно – его всё равно никто не соблюдает. В перемирие не верит даже сам Хуг, о чём он честно рассказал журналистам газеты «Коммерсантъ».

— Это уже 14-й раз, когда стороны «переподтверждают» свою приверженность соблюдению минских соглашений и объявляют перемирие. Эта цифра говорит сама за себя. Вы вдумайтесь: подписанты минских соглашений уже в 14-й раз обещают выполнить принятые на себя четыре года назад обязательства, — заявил Александр Хуг.

Вероятность того, что после его ухода ситуация станет более напряжённой – высока, но пока это только вероятность.