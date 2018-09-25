На штрафы в ДНР от миндоха наложен мораторий - Денис Пушилин

СЕГОДНЯ 18:40 2018-09-25T18:59:09+03:00

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На очередном заседании Совета Министров ДНР 25 сентября рассмотрен вопрос выполнения Министерством доходов и сборов поручения об анализе штрафов, наложенных с 2014 года и по настоящий момент. Об этом рассказал журналистам врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Еще одним важным вопросом, который был сегодня рассмотрен – это выполнение поручения Министерством доходов и сборов: проанализировать штрафы, начиная с 2014 года по настоящий момент. Принято решение ввести мораторий на штрафы до того момента пока не будет проведен индивидуальный анализ по каждому случаю.

К сожалению, есть обращения предпринимателей, которых искусственными механизмами Министерство доходов и сборов загнали в неподъемные штрафы. Им проще закрыть предприятия. Тогда речь уже пойдет не о наполняемости бюджета, а о недополучении бюджетных средств. А если предприятия закроются – это минус налоги, рабочие места. Этого мы допустить не можем. Надеемся на быстрый и своевременный анализ, который проведет министр доходов и сборов по каждому случаю, - подчеркнул Денис Пушилин.

Донецкие предприниматели жалуются на то, что налоговая с помощью провокаций ( так называемых контрольных закупок) закрывала мелкий бизнес. Формально дело было в оформлении лицензий. Но на самом деле, по утверждениям предпринимателей - дело в доле от бизнеса.