СЕГОДНЯ 10:24 2018-09-25T10:33:10+03:00

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«Особая красавица» - так назвали конкурс, который в минувшие выходные прошел в Донецке. В нем приняли участие девушки с инвалидностью. Всего 12 участниц из различных городов республики - Донецка, Макеевки, Горловки, Шахтерска и Енакиево. Конкурс проводится уже третий год подряд.

В Донецке выбрали «особую красавицу»Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

- Этим конкурсом мы хотим продемонстрировать человеческую силу воли, стремление к совершенству, - говорит заместитель председателя донецкой организации инвалидов «Новая жизнь» Павел Масленников. - Мы хотим рассказать не только о красоте девушек, но и об их невероятной судьбе. Хотим поделиться энергией добра и света. Показать всем окружающим, что девушки с инвалидностью могут быть красивы, любимы, независимы, иметь семью и детей, быть успешными в этой жизни.

В Донецке выбрали «особую красавицу»Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Девушкам предстояло пройти два тура. В первом - они должны были представить себя. Он назывался «Визитка». И второй этап - творческий номер. Конечно же, все девушки очень волновались, но их невероятная сила воли помогла собраться и очень достойно выступить. Кстати, для одной из участниц этот конкурс уже не первый.

Дарья ГорелаяФото: Елена ШИНКАРЕНКО

- Я недавно приехала из Санкт-Петербурга, где участвовала в конкурсе красоты для девушек на колясках «Невская краса». Я получила титул «Мисс талант», - рассказывает Дарья Горелая из Горловки. - Я делаю картины из соломки и вяжу сувениры и одежду. Кроме того, специально для конкурса в Санкт-Петербурге я сшила национальный костюм Донецкой народной республики.

В Донецке выбрали «особую красавицу»Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Выступления девушек, их истории покорили и зрителей, и жюри.

- Мне очень повезло. Я сегодня не в первый раз на этом конкурсе. Я была в прошлом году и осталась под невероятным впечатлением. Я запомнила хорошо этих девочек, я запомнила блеск в глазах, их истории о своей собственной жизни. Причем, истории, которые они рассказывали, были рассказаны с удивительной легкостью, говорит заместитель председателя Народного Совета ДНР Ольга Макеева. - Все 12 замечательных девчонок, которые сегодня на сцене, это уже победители. Они проделали такой огромный путь, чтобы сегодня во всей красоте выступить перед нами, научить нас в очередной раз, как нужно любить жизнь. Мне хочется пожелать им только одного - крепчайшего здоровья, верить в себя. И всех благ, милые девочки!

В Донецке выбрали «особую красавицу»Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Но как бы ни было сложно жюри выбирать победительниц, конкурс есть конкурс. Поэтому, после долгих совещаний, были названы имена победительниц. Ими стали дончанка Любовь Пикалова и Оксана Сердюк из Горловки. Всем девушкам были вручены цветы, подарки и путевки на оздоровление в санаторий «Вешенский» станицы Вешенской Ростовской области.