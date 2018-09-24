Около 100 автомобилей представили на донецкой выставке «ADRENALIN TUNING FEST»

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-24T16:28:26+03:00

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Второй год подряд в Донецке проводится выставка автомобилей «ADRENALIN TUNING FEST». Ее организаторами выступили спортивный клуб «Adrenalin Time», который как раз отметил свой седьмой день рождения, а также общественная организация «Оплот Донбасса» и полк специального назначения. В этом раз выставка получилась более масштабная. В ней приняли участие около 100 автомобилей, причем половина из них специально готовилась именно к этой выставке. Впервые свою уникальную работу продемонстрировал Игорь Никоненко, представитель одной из тюнинговых компаний. Над этой машиной трудились целых 10 лет. Игорь говорит, что обычно над подобными проектами работают максимум 2-3 года.

Победа 1956 года выпуска.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

- Изначально этот проект задумывался чисто как музыкальный для участия в соревнованиях по звуку. Но в процессе изготовления музыкального внутреннего пространства, решили его немножко видоизменить и снаружи, - говорит Игорь Никоненко.- Ну, тут, к сожалению, пришлось очень много переделывать. Если взять стандартную машину (это Toyota MR2), то вы ее просто не узнаете. От нее ничего не осталось, осталась только размерная часть, ну, и двигатель. Все остальное полностью менялось, перешивалось, переделывалось. Панели переделывались, капот переделывался, двери переделывались, фары переделывались. Т.е. полностью, ничего родного не осталось.

Выставка «ADRENALIN TUNING FEST»Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Конкурс автомобилей проходил по пяти классам. Четыре основных и на приз зрительских симпатий. Организаторы говорят, что очень часто бывает, когда машина нравится посетителям, но она не проходит по строгим судейским критериям.

ВАЗ 21-06 - победитель многочисленных гонок.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

- Автомобили будут разделяться на 5 классов. Это ретро-автомобили, те, которые привыкли видеть наши дедушки и бабушки, но уже восстановленные, приведенные в красивый, достойный вид, - рассказывает председатель правления ассоциации автомобильного спорта ДНР Иван Трубаров.- Это автомобили класса «Tuning» - то есть машины с доработками, с легким тюнингом. «Styling» - это обвес, внутренняя оболочка: либо это покраска, либо поклейка пленкой. Автозвук - в этом году мы сделали всего лишь одну категорию. Это автомобиль, который максимально громко может выдать свою музыку. Для этого у нас есть профессиональное оборудование. Судьи придут, станут у автомобиля, и он включит максимально свою музыку. И мы посмотрим уровень децибелов, которые он сможет показать и выберем лучших.

На выставке «ADRENALIN TUNING FEST».Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Выставка вызвала очень большой интерес и собрала сотни зрителей из всех городов республики. Зрители с удовольствием фотографировались на фоне чудо-техники. Профессиональные фотографы устраивали фотосессии.

Рядом с современными автомобилями расположились и ретро-машины. Например, «Победа» 1956 года выпуска, «Волги», различные модели «Жигулей».

- Масштабно, людно, неимоверные эмоции! За этим и ехали, - делится впечатлениями Алексей Филатов из Енакиево. - Тюнинг внешний и звук! Мимо звука пройти невозможно, потому как он со всех сторон. Впечатляют машины, которые подготовлены непосредственно к гонкам. «Ниссаны», «Субару»…. Ух! Шикарно, очень шикарно!

Кубок команды Эдуарда Жамхарьяна на соревнованиях памяти Александра Захарченко.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Гоночной машине на базе ВАЗ 21-06 - уже более 15 лет. Он неоднократный призер различных соревнований. Все его награды - тут же, на крыше автомобиля.

- Этот автомобиль - неоднократный победитель различных соревнований - слалом, ралли, дрифт. Сын занимается у меня спортом, -рассказывает участник выставки Артур Жамхарьян. - Мы вместе с ним эту машину готовим. Моя задача делать двигатель, а он - ходовую и все остальное. Из особых переделок - стоит гидроэлектроусилитель руля с «Калины», подвеска переделана, задние тормоза переделаны. Ну, все переделано. Из наград - тут есть Кубок мэра Макеевки, есть Кубок соревнований, которые проводились памяти Александра Захарченко. Эти соревнования проходили в прошлую субботу. Их команда заняла 3 место.

Артур Жамхарьян.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Победителям выставки были вручены памятные награды и грамоты.