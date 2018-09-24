2018-09-24T11:23:33+03:00
Политика

Россия признает республики, если Украина начнет против них масштабную войну

Такого мнения придерживаются депутаты Государственной думы РФ
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Депутаты Государственной думы предложили признать республики. Фото: duma.gov.ruДепутаты Государственной думы предложили признать республики. Фото: duma.gov.ru
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Российские парламентарии готовят беспрецедентно жесткое заявление в отношении украинской власти. Депутаты предупреждают, что новые попытки терактов против населения Донбасса вынудят Россию к ответным действиям, в том числе официальному признанию ДНР и ЛНР, сообщает издание Украина.ру.

Об этом говорится в проекте заявления Государственной думы РФ «О нарастании военной угрозы с Украины», которое стало доступно Украине.ру. Документ поступил в редакцию 21 сентября от источников в российском парламенте, близких к Комитету по делам СНГ.

В заявлении сказано, что на фоне обстрелов городов и поселков Донбасса, репрессий против мирного населения и инакомыслящих на Украине убийство 31 августа Главы ДНР Александра Захарченко выделяется цинизмом и изощренностью.

- Государство Украина, претендующее на достойное место в ряду других европейских государств, уже не в первый раз прибегло к теракту для достижения своих целей. Хотя следствие не завершено и поиск конкретных преступников продолжается, не подлежит никакому сомнению, что пришедшие в результате государственного переворота к власти правители сегодняшней Украины замараны с ног до головы кровью Александра Захарченко и кровью многих других сыновей и дочерей Донбасса, — говорится в документе.

По мнению его авторов, о причастности Украины к теракту в кафе «Сепар» в Донецке свидетельствует публичная реакция представителей власти в Киеве, а также их последующие действия, включая наращивание военных сил и средств в зоне конфликта, демонстративный отказ от дальнейших переговоров контактной группы в Минске и грубое вмешательство в церковно-религиозные вопросы.

Парламентарии также обращают внимание США и других стран НАТО на их прямую ответственность за террористические действия Украины. Отмечается, что дальнейшая активность западных стран в вооружении будет рассматриваться Россией как враждебные акты.

Также в заявлении упоминается распоряжение президента Украины Петра Порошенко о выходе государства из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией в нарушение прописанных в нем норм.

По этому поводу в комментарии изданию Украина.ру заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин отметил, что в российском парламенте понимают: киевский режим намерен возобновить активные боевые действия в Донбассе.

- Я хочу предупредить Украину и власти Украины, что если они попробуют под предлогом того, чтобы показать себя героями в глазах определенной части электората, вновь начать широкомасштабную войну в Донбассе, то после ноябрьских выборов в Донбассе Россия поступит так же, как поступила в 2008 году, когда Грузия напала на Южную Осетию. То есть признает и ДНР, и ЛНР, — сказал Затулин.

Тем временем, в Донбассе наблюдается вялотекущий конфликт - ежедневно гибнут люди, фиксируются новые разрушения, а сами дончане очень устали ждать признания и просто стараются выжить.

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