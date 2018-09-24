2018-09-24T06:55:53+03:00
Политика

ВСУ сбрасывают снаряды с беспилотников

Пострадавшие жители Саханки рассказали, что были ранены осколками снаряда, сброшенного с беспилотника ВСУ.
Ольга ГОРДО
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ВСУ все чаще использует дроны как боевое оружие. Фото: inosmi.ruВСУ все чаще использует дроны как боевое оружие. Фото: inosmi.ru
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Как сообщалось ранее, сегодня были ранены два мирных жителя Саханки.Ранения получили мужчина 1962 – осколочное ранение грудной клетки и множественные осколочные ранения рук. И женщина 1972 – осколочные ранения голени и плеча. Пострадавшие доставлены в больницу. Находясь в медучреждении, один из пострадавших сообщеил, что был ранен осколками снаряда, сброшенного с беспилотника ВСУ:

«Мы находились во дворе своего дома занимались уборкой, цветами. Около 20 минут доносилось жужжание беспилотника. Не было обстрела ни до этого, ни после. Просто произошел взрыв снаряда. Пробито легкое, предплечье и другие ранения», — сказал он.

Его слова подтвердил находящийся в палате односельчанин. Он так же наблюдал, как от беспилотника что-то отделилось, после чего последовал взрыв, сообщает News Front.

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«Зависает беспилотник, застывает на месте, рассматривает цель отделяется серебристая точка и после — взрыв», — сказал он.

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