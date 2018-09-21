Украинские финансовые компании предлагают дончанам кредиты

СЕГОДНЯ 14:34 2018-09-21T14:40:20+03:00

Денег мне так и не дали Фото: Ольга ЖУКОВА

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Связи украинского мобильного оператора «Водафон» в Донецке особо-то и нет. Но вот мой телефон чуть не раскалился от звонков на карту МТС, мой мобильник на две симки, поэтому стояла на всякий случай.

Смотрю на экран гаджета с недоверием… Все мои друзья и знакомые уже давно перешли на местный «Феникс». Принимаю вызов.

- Алло, слушаю…

Из трубки доносится голос «девушки-робота».

- Здравствуйте, меня зовут Надежда, я передовой специалист кредитования физических особ.

Становится интересно, что же от меня хотят. Сразу подумалось, хотят сообщить мне, что я должен денег. Но как? Я же ни разу в жизни не брал кредитов.

- Хочу предложить вам свою помощь в получении кредитных денег от передовых финансовых компаний Украины, - успокаивает меня девушка.

И высыпает целый шквал преимуществ своей организации.

- Кредитный лимит до ста тысяч гривен. Функциональное мобильное приложение. Прозрачные тарифы и сниженная процентная ставка. Бесплатное оформление, - продолжает она. - Если вы заинтересовались кредитной картой и желаете ее получить – нажмите «один», а если не интересна, - нажмите «два».

Ну, конечно же, я нажимаю цифру «один». Ну, во-первых мне просто интересно, что будет дальше, потому что – во-вторых – я нахожусь в Донецке. Но как только на экране загорается желаемый мне символ – звонок прерывается.

Думал всё! Плакали мои денежки! А можно сказать, я их уже распланировал… Часть на новую технику для работы, часть на небольшой ремонт квартиры, а оставшиеся – на отпуск в какую-нибудь солнечную страну. Шутки шутками. Через полчаса мне звонят уже с «Life»…

М-да… опять кредит хотят предложить? Беру трубку.

- Здравствуйте! Компания «Швыдки гроши», меня зовут Анна, - представляется девушка, уже живая, настоящая.

Приветствую ее в ответ.

- Можем вам дать кредит до пяти тысяч гривен. Назовите, пожалуйста, город, где вы сейчас находитесь, я найду для вас ближайшее отделение, где вы сейчас сможете оформить кредит, - быстро тараторит Анна.

- Донецк.

- Еще раз? – переспрашивает представитель компании.

- Донецк! – с гордостью повторяю, и в то же время внимательно слежу за реакцией.

- Сейчас, одну минутку, - отвечает Анна как-то неуверенно, почти беззвучно.

Зависла тишина, только лишь изредка из трубки доносится какой-то шорох. Мне уже становится скучно.

- Девушка?! – зову девушку.

- Да-да, я здесь, - отвечает она…

И наш телефонный разговор прерывается…

Видимо, девушка просто не нашла в моем городе ближайших отделений своей компании и ей стало стыдно, что потратила мое время безрезультатно. Хотя все мы понимаем, что никаких услуг, особенно финансовых в Украине для жителей Донбасса предоставлять не хотят, даже если те находятся на территории незалежной, и даже при статусе переселенца.