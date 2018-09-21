Сотрудники ГАИ обучают ПДД донецких школьников

СЕГОДНЯ 12:44 2018-09-21T12:48:47+03:00

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- Дети в игровой форме моделировали ситуации, которые могли бы произойти с невнимательными участниками дорожного движения, а также рассказывали, как не попасть в аварии на дорогах, отгадывали загадки и пели песни о безопасности на дорогах, - рассказали сотрудники ГАИ ДНР.

После проведения спектакля, инспектор ГАИ Донецка провела беседу о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, а также напомнила детям о правилах перехода проезжей части, нормах поведения в транспорте, мерах безопасности при езде на велосипеде и о пользе использования световозвращающих элементов на одежде. После проведения мероприятия сотрудники полиции подарили школьникам календари и плакаты с иллюстрациями Правил дорожного движения.

- Подобные встречи с детьми крайне актуальны, ведь с начала нового учебного года в Донецке совершено четыре дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, из которых 3 произошли по причине нарушения ПДД учащимися, - сообщили стражи порядка.

5 сентября автомобиль «ВАЗ» совершил наезд на 15-летнего школьника, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода, расположенного вблизи. В результате наезда автомобиля несовершеннолетний получил травмы.

6 сентября 16-летний велосипедист при повороте налево на пересечении улиц выехал на встречную полосу движения и получил травмы в результате столкновения с автомобилем «ВАЗ».

13 сентября в ДТП получил травмы 10-летний пешеход, который внезапно выбежал на проезжую часть из-за стоящего на остановке автобуса прямо под колеса автомобиля «MITSUBISHI».

- Госавтоинспекция призывает строго придерживаться ПДД и быть предельно внимательными вблизи учебных заведений и остановок общественного транспорта! - обратились в Госавтоинспекции ко всем участникам дорожного движения.