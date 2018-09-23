2018-09-23T18:13:25+03:00
Звезды

Уж полночь близится, а Германа всё нет! «Донбасс Опера» готовится к новой премьере

«Пиковая дама» вернётся на сцену самого большого в Донецке театра чуть больше, чем через две недели
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
«Донбасс Опера» почти готова к премьере «Пиковой дамы», которая вернётся на сцену театра 6 октября«Донбасс Опера» почти готова к премьере «Пиковой дамы», которая вернётся на сцену театра 6 октябряФото: Цесанна АНТОНЕНКО
Изменить размер текста:

Сейчас в «Донбасс Опере» во всю идёт подготовка к премьере, о которой Вадим Яковлевич Писарев месяцем ранее сказал нам: «Давайте сначала это покажем, выдохнем и подумаем о новых премьерах». Ещё бы, ведь работа над долгожданным возвращением ведётся уже два долгих года. Премьеру переносили, откладывали, несколько раз ставили под вопрос, но всё-таки подготовили. «Комсомольская правда» сумела побывать на открытой репетиции и немного больше узнать о «Пиковой даме»!

— Это классическая постановка, но, вместе с тем, совсем другая. Последний раз мы ставили её так давно, что даже наши корифеи едва ли застали эту оперу на сцене театра. Нам понадобилось два года, чтобы всё подготовить, но, как видите, нам удалось, — поделилась с нами Оксана Антоненко – главный режиссёр театра.

Несмотря на то, что постановка и правда классическая, но есть и весьма явные изменения. В первую очередь они касаются самой музыки. Как объяснила нам Оксана Антоненко, всё убыстряется: темп жизни, темп разговоров и действий, а потому пришлось ускорить и темпо-ритм музыки. Зрителей ожидает атмосфера Екатерининского Петербурга, поскольку только там могла произойти эта история.

— Всё то, что Чайковский вложил в музыку, мы постарались достать и показать зрителю. Это будут монументальные, подвижные декорации, мистика, световые эффекты и, разумеется, работа нашего оркестра, — добавила Оксана Антоненко.

Монументальные декорации и световые эффекты помогут воссоздать атмосферу Екатерининского Петербурга Фото: Цесанна АНТОНЕНКО

Монументальные декорации и световые эффекты помогут воссоздать атмосферу Екатерининского ПетербургаФото: Цесанна АНТОНЕНКО

Подготовка была долгой и артистам приходилось отвлекаться, заниматься другими постановками, постоянно выходить из образа и атмосферы. Мы, честно говоря, полагали, что это могло помешать, но солист оперы, лауреат международных конкурсов Владислав Лысак, который исполняет роль князя Елецкого, убедил нас, что это не так.

— Возвращаться к «Пиковой даме» волнительно, приятно и интересно, а перерывы даже полезны. Каждый раз заново переживаешь, переосмысливаешь свою роль. Я считаю, что эта премьера – грандиозное событие, — рассказал Владислав Лысак.

Особенной ролью стала Лиза. Оно радикально другая в опере, нежели у Пушкина. Она трагическая, она сломленная, она решается на шаг, на который не решилась бы с трезвой головой, но Лиза – это буря эмоций и именно эти эмоции толкают её на отчаянную страсть, а после и на самоубийство.

Артисты театра признают, что им часто приходилось отвлекаться в процессе подготовки, но настаивают: это было даже полезно Фото: Цесанна АНТОНЕНКО

Артисты театра признают, что им часто приходилось отвлекаться в процессе подготовки, но настаивают: это было даже полезноФото: Цесанна АНТОНЕНКО

— У Пушкина Лиза совсем другая. Она выходит замуж и счастлива, пусть и не с Германом, а вот Чайковский позволил ей развиться, раскрыться и прийти к трагическому финалу, — рассказала «Комсомолке» солистка оперы, лауреат международных конкурсов Элона Коржевич.

Премьера запланирована на 6 октября и обещает стать настоящим триумфом «Донбасс Оперы». Зрителей ждёт много сюрпризов, поразительная атмосфера, невероятная музыка и ещё множество сюрпризов, о которых мы вам пока не расскажем.

В «Донбасс Опере» полным ходом идёт подготовка к премьере «Пиковой дамы».Цесанна АНТОНЕНКО

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Иван Вабищевич (“Дядя Ваня”): 50 тысяч долларов, полученные от Аллы Пугачевой, я потратил на ... мечты
Белорусский участник “Новой волны” рассказал, что значит «проснуться звездой», почему он бил людей в сериалах и как он сам получил волшебный пендель от Примадонны
Двадцатый юбилейный фестиваль кузнечного мастерства «Парк кованых фигур – 2018»: на глазах дончан за один день соберут часовню имени святых Космы и Дамиана
«Комсомолка» побывала в гостях у главного донецкого кузнеца и создателя Парка кованых фигур Виктора Бурдука и узнала, чем удивят дончан в этот раз на фестивале
Роза Рымбаева: В косухе вряд ли буду смотреться гармонично
В этом году «золотой голос Казахстана» настиг новый виток славы в Беларуси. На «Славянском базаре» в ее честь открыли именную «звезду» в Витебске, а Президент Александр Лукашенко вручил награду «Через искусство - к миру и взаимопониманию»
Новости 24
ВСУ продают карты минных полей своим же сменщикам
Военнослужащие Украины ранили двух человек в Саханке
Денис Пушилин постановил снизить пошлину на курятину
За минувшие сутки по ДНР выпущено 135 боеприпасов
В поселке Золотое-5 расстреляли рейсовый автобус с пассажирами
ВСУ разрушили еще пять домов в Горловке
Погода в Донецке: после обеда облачно и дождь – до +27
У Павла Губарева ЦИК ДНР принял документы
Наев наступает на Донецк
Обстрелы ДНР: на юге Республики без света остались четыре села
«Дни дарения»: Краеведческому музею передали советскую парфюмерию
Срочное сообщение от оперативного командования ДНР: ВСУ вновь открыли миномётный огонь по Югу Республики
ЦИК ДНР получил доступ к банковской тайне, чтобы проверить данные о доходах кандидатов
В Луганской филармонии состоится концерт «Счастья тебе, земля моя!»
Защищая Коминтерново, армия ДНР уничтожила огневую позицию ВСУ с помощью ПТУР