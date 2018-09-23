Уж полночь близится, а Германа всё нет! «Донбасс Опера» готовится к новой премьере

СЕГОДНЯ 18:00 2018-09-23T18:13:25+03:00

«Пиковая дама» вернётся на сцену самого большого в Донецке театра чуть больше, чем через две недели

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Сейчас в «Донбасс Опере» во всю идёт подготовка к премьере, о которой Вадим Яковлевич Писарев месяцем ранее сказал нам: «Давайте сначала это покажем, выдохнем и подумаем о новых премьерах». Ещё бы, ведь работа над долгожданным возвращением ведётся уже два долгих года. Премьеру переносили, откладывали, несколько раз ставили под вопрос, но всё-таки подготовили. «Комсомольская правда» сумела побывать на открытой репетиции и немного больше узнать о «Пиковой даме»!

— Это классическая постановка, но, вместе с тем, совсем другая. Последний раз мы ставили её так давно, что даже наши корифеи едва ли застали эту оперу на сцене театра. Нам понадобилось два года, чтобы всё подготовить, но, как видите, нам удалось, — поделилась с нами Оксана Антоненко – главный режиссёр театра.

Несмотря на то, что постановка и правда классическая, но есть и весьма явные изменения. В первую очередь они касаются самой музыки. Как объяснила нам Оксана Антоненко, всё убыстряется: темп жизни, темп разговоров и действий, а потому пришлось ускорить и темпо-ритм музыки. Зрителей ожидает атмосфера Екатерининского Петербурга, поскольку только там могла произойти эта история.

— Всё то, что Чайковский вложил в музыку, мы постарались достать и показать зрителю. Это будут монументальные, подвижные декорации, мистика, световые эффекты и, разумеется, работа нашего оркестра, — добавила Оксана Антоненко.

Монументальные декорации и световые эффекты помогут воссоздать атмосферу Екатерининского ПетербургаФото: Цесанна АНТОНЕНКО

Подготовка была долгой и артистам приходилось отвлекаться, заниматься другими постановками, постоянно выходить из образа и атмосферы. Мы, честно говоря, полагали, что это могло помешать, но солист оперы, лауреат международных конкурсов Владислав Лысак, который исполняет роль князя Елецкого, убедил нас, что это не так.

— Возвращаться к «Пиковой даме» волнительно, приятно и интересно, а перерывы даже полезны. Каждый раз заново переживаешь, переосмысливаешь свою роль. Я считаю, что эта премьера – грандиозное событие, — рассказал Владислав Лысак.

Особенной ролью стала Лиза. Оно радикально другая в опере, нежели у Пушкина. Она трагическая, она сломленная, она решается на шаг, на который не решилась бы с трезвой головой, но Лиза – это буря эмоций и именно эти эмоции толкают её на отчаянную страсть, а после и на самоубийство.

Артисты театра признают, что им часто приходилось отвлекаться в процессе подготовки, но настаивают: это было даже полезноФото: Цесанна АНТОНЕНКО

— У Пушкина Лиза совсем другая. Она выходит замуж и счастлива, пусть и не с Германом, а вот Чайковский позволил ей развиться, раскрыться и прийти к трагическому финалу, — рассказала «Комсомолке» солистка оперы, лауреат международных конкурсов Элона Коржевич.

Премьера запланирована на 6 октября и обещает стать настоящим триумфом «Донбасс Оперы». Зрителей ждёт много сюрпризов, поразительная атмосфера, невероятная музыка и ещё множество сюрпризов, о которых мы вам пока не расскажем.