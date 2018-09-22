Андрей Соболев презентовал в Донецке и Луганске свою книгу

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-22T09:30:52+03:00

Первый в истории сенатор Совета Федерации от Севастополя Андрей Соболев и Владимир Скобцов провели в Донецке совместные концерты

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Первый в истории сенатор Совета Федерации от Севастополя Андрей Соболев Донбассу не чужой, а свой. В годы войны духовное родство по слову превратилось в братство.

С гуманитарной помощью от Крыма он привозил фургоны книг для библиотек Донбасса. Андрей Соболев написал, издал и презентовал в Донецке и Луганске свою книгу "Хроники Новороссии. Поэтической строкой."

В поэзии Андрей Соболев не новичок. Он выпустил семь авторских сборников и семь авторских песенных альбомов. Учредитель и президент ежегодного международного фестиваля «Балаклавские каникулы», проводимого в Севастополе с 1999 года, он единственный человек, награжденный президентом России орденом за вклад и развитие авторской песни. Член Союза писателей Донецкой Народной Республики.

В этот раз он приехал поддержать моральный дух дончан и жителей Донецкой Народной Республики в связи с трагической гибелью Александра Захарченко. Его визит совпал с презентацией антологии патриотической песни "Работайте, братья!", соавтором которой он является.

Дружба с поэтом Владимиром Скобцовым, которого Юнна Мориц называет Орфеем Донбасса, превратилась в боевой творческий союз. Поэты провели совместные концерты перед жителями города, ополченцами, студентами ДонНУ и выступления на радио и телевидении Республики, чтобы люди услышали и голос России, и голос непокоренного Донбасса, слившиеся воедино, дающие силу, надежду и уверенность в том, что пролитая народом кровь не была напрасной.

- Владимир Скобцов и Андрей Соболев построили мост над войной, мост из прекрасной поэзии и человеческой доброты. И зрители это оценили! - Рассказала дончанка Марина. - За годы войны мы научились остро чувствовать фальш - то есть когда писатели, артисты приезжают за большие гонорары как бы поддержать нас, дончан. И попиариться заодно Нужна ли нам такая поддержка? Вряд ли. А вот когда человек приезжает с искренними чувствами - это сразу заметно. Мы, зрители, дончане, сердцем чувствуем своих. Это больше, чем концерт. Это не напускная, а настоящая, цельная гражданская позиция.