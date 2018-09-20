В Краматорске пьяные парни на концерте певицы Alyoshа разбили памятник Леониду Быкову

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-20T13:12:53+03:00

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Народный депутат Максим Ефимов из блока Петра Порошенко решил повеселить земляков по случаю предстоящего юбилея Краматорска (будет отмечаться 22-23 сентября). И организовал концерт украинской певицы Alyoshа, который проходил возле ДК имени Быкова в Старом городе.

Послушать звезду эстрады собралось немало краматорчан. Но лицезреть Alyosha могли далеко не все. Двое подвыпивших молодых людей – 28 и 29 лет от роду не придумали ничего лучшего, как забраться на памятник Быкову. В итоге бюст не выдержал, упал на землю и разбился вдребезги. А один из «героев дня» получил травму, его забрала «скорая». Подельника доставили в отдел полиции. Сейчас оба привлекаются к ответственности по статье УК «Хулиганство».

Бюст Леониду Быкову при падении разлетелся на десятки кусочков. Фото: facebook.com/kram.realnost

ПОКУШЕНИЕ НА СИМВОЛ

В декабре этого года исполнится 90 лет со дня рождения Леонида Быкова. Известный советский актер и режиссер переехал в Краматорск в 10-летнем возрасте, окончил местную школу. Впервые Быков вышел на сцену именно в краматорском Доме культуры имени Ленина. Возле этого ДК (в процессе «декоммунизации» на Украине ему присвоили имя Быкова) и был установлен в 2002 году бюст знаменитому земляку. Автором работы стал донецкий скульптор Сергей Гонтарь. В Википедии сообщается, что бюст выполнен из бронзы. Но на самом деле его изготовили из хрупкого и дешевого материала, а сверху просто покрасили бронзовой краской. Со временем бюст начал разрушаться изнутри и приобрел неприглядный вид. Скульптуру неоднократно подкрашивали, наводили косметический марафет, но проблемы это не решало.

12 декабря - в день рождения знаменитого земляка – к памятнику всегда приходили жители Краматорска и пели песни из его кинофильмов.

В 2012 году местные власти объявили сбор средств на реставрацию памятника. Краматорская фабрика скульптуры и декора взялось отлить новый бюст. Но прежде со старого памятника сделали слепок. Затем художником Иваном Базилевским были проведены реставрационные работы.

Жители старой части города практически не заметили подмены. Однако прежний памятник, по их словам, смотрелся более ярко из-за бронзовой краски. А вот у нового бюста появились более узнаваемые черты. Кстати, сейчас горожане уже предлагают к 90-летию земляка сделать бюст из благородного металла.

Впрочем, нашлись и те, кто радуется уничтожению «символа советской эпохи». Между прочим, после прихода 2014 году в Краматорск украинских войск уже предпринимались попытки снести памятника Леониду Быкову. Предложение об этом появилось 1 июля 2016 года на официальном сайте электронных петиций Краматорска.

- Вообще, я не националист и не ультраправый радикал, чтобы бороться с памятниками и культурой. Но я не хочу, чтобы на улицах и площадях нашего города стояли памятники и идолы, которые бы напоминали о страшных годах советского тоталитарного режима, - написал автор петиции Константин Кисель. - Я не хочу, чтобы наши дети, увидев этот памятник, спрашивали: папа, а кто этот «дядя»? А что мы ответим, что этот «дядя» символизирует и воспевает тех людей, которые при советской власти истязали народ? Чем Леонид Быков лучше писателя Николая Островского, бюст которого уже снесли?

Петиция не получила поддержки краматорчан (должна была набрать 250 подписей). Всем прекрасно известно, кого воспевал Леонид Быков в своих фильмах и сыгранных ролях. Так был сохранен бюст режиссера и исполнителя главной роли культового фильма «В бой идут одни старики».

Бюст Леониду Быкову при падении разлетелся на десятки кусочков. Фото: facebook.com/kram.realnost

НЕХОРОШЕЕ МЕСТО

Краевед Владимир Коцаренко в своей страничке в соцсетях напомнил, какие памятники стояли ранее на месте пострадавшего бюста.

- Эта площадь является «заказанной» для памятников вообще, - рассказал Коцаренко. – Впервые памятник появился здесь в 30-е годы прошлого столетия. Это был памятник Ленину. В 1941-м при немецких оккупантах его свалили. Осенью 1943 года после освобождения города памятник отыскали, восстановили и вернули на постамент. Уже 7 ноября мимо маршировали демонстранты. В 1957 году памятник демонтировали и установили новый – но ниже, возле клуба пионеров. В 2002 году установили памятник Леониду Быкову. Потом он начал разрушаться, и его заменили обновленным.

Владимир Коцаренко надеется, что новый памятник будет изготовлен из качественного материала и хорошо укреплен.

Так в последние годы выглядел памятник.