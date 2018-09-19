2018-09-19T15:11:50+03:00
Политика

Завтра в Донецке будет перекрыто несколько участков в центре города

В связи с концертом на площади Ленина с 12:00 несколько улиц будет перекрыто
Ольга ГОРДОПавел ХАНАРИН
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Фото: ДАНФото: ДАН
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- В связи с проведением массового мероприятия «Форум общественных организаций «Будущее Донбасса», 20 сентября 2018 года с 12:00 часов и до окончания форума в центральной части Донецка будет ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме муниципального общественного транспорта, - сообщили в Госавтоинспекции Республики.

Ораничения коснутся следующих участков:

ул. Артема – от пр. Богдана Хмельницкого до ул. 25лет РККА;

ул. Постышева – от пр. Гурова до ул. 25лет РККА;

пр. Гринкевича – от ул. Университетской до ул. Артема;

пр. Театральный – от ул. Университетской до ул. Челюскинцев;

пр. Гурова – от ул. Университетской до ул. Челюскинцев;

бул. Шевченко – от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев.

Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения продумать альтернативный маршрут в объезд центральной части города.

- Напоминаем о необходимости неукоснительно выполнять требования звуковых и световых сигналов патрульных автомобилей, указания и жесты сотрудников ДПС, а также до начала ограничения движения не парковать транспорт на указанных участках улично- дорожной сети города, - обратились в ГАИ ДНР.

Напомним, завтра в Донецке состоится концерт с участием российских исполнителей: Александра Буйнова, Татьяны Липницкой (Бьянки), Ольги Кормухиной и группы «Город 312». Российские звезды посетят столицу ДНР по случаю Международного дня мира. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Русского центра.

«Российские артисты Александр Буйнов, Бьянка, Ольга Кормухина и группа «Город 312» выступят в Донецке 20 сентября по случаю Международного дня мира», — отметили в пресс-службе.

Концерт пройдет на главной площади столицы – площади имени Ленина. Начало в 18:00 (подробнее…)

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