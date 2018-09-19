2018-09-19T15:09:58+03:00
Политика

20 сентября дончан с Днем мира поздравят Кормухина, Буйнов, Бьянка и "Город 312"

Концерт звезд российской эстрады пройдет на площади Ленина
Ольга ГОРДОПавел ХАНАРИН
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Ольга Кормухина выступала в Донецке в марте этого годаОльга Кормухина выступала в Донецке в марте этого годаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Завтра в Донецке состоится концерт с участием российских исполнителей: Александра Буйнова, Татьяны Липницкой (Бьянки), Ольги Кормухиной и группы «Город 312». Российские звезды посетят столицу ДНР по случаю Международного дня мира. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Русского центра.

Александр Буйнов частый гость столицы ДНР Фото: Ольга ЖУКОВА

Александр Буйнов частый гость столицы ДНРФото: Ольга ЖУКОВА

«Российские артисты Александр Буйнов, Бьянка, Ольга Кормухина и группа «Город 312» выступят в Донецке 20 сентября по случаю Международного дня мира», — отметили в пресс-службе.

Все эти звезды российской эстрады уже давали концерты в Донецке во время войны. Заслуженная артистка России Ольга Кормухина10 марта этого в Центре славянской культуры зарядила публику своей энергетикой знаменитыми хитами.

Бьянка Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

БьянкаФото: Никита МАКАРЕНКОВ

«Падаю в небо» - песня, которую в её исполнении ждали больше всего - таки звучит. А после неё артистка обращается к залу.

- Низкий вам поклон за то, что вы сегодня отстаиваете Русский мир. Простите нас, пожалуйста, и поверьте, что мы как можем - помогаем. Мы молимся за вас, смотрим на вас и учимся у вас, - сказала тогда Кормухина. - Вы показываете нам пример того, каким должен быть русский человек. Следующая песня о нас с вами, потому что мы с вами - одной «крови».

«Группу крови на рукаве...» пели тоже все вместе. Собственно говоря, зрители весь вечер выступали в дуэте с артистами.

"Город 312". Фото: архив группы

"Город 312". Фото: архив группы

Заключительной песней Ольга Кормухина выбрала «Кукушку». По её мнению, она символизирует сильных людей Донбасса. И не только мужчин...

- Когда-нибудь я бы хотела спеть с вами песню Победы! - завершила артистка.

Концерт 20 сентября 2018 года пройдет на главной площади столицы – площади имени Ленина. Начало в 18:00.

Концерт организован при содействии Русского центра.

В свою очередь общественная организация «Фонд «Единый Донбасс»» пригласила на концерт в Донецк жителей подконтрольной украинским властям части Донецкой области.

СПРАВКА "КП"

Международный день мира с 2001 года отмечается 21 сентября. Дата была установлена на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Она провозглашена как день отказа от насилия и день прекращения огня во всем мире.

КСТАТИ

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