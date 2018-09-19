Регалии Александра Захарченко, как Почетного академика Петровской академии наук и искусств, переданы в краеведческий музей Донецка

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-19T11:04:36+03:00

Первый Глава Республики был удостоен этого звания за большой вклад в развитие государственности ДНР

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Во вторник, 18 сентября, в стенах Донецкого республиканского краеведческого музея состоялась торжественная передача в фонд учреждения регалий Почётного академика Петровской академии наук и искусств (г. Санкт-Петербург), которых был удостоен первый Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко, сообщает пресс-служба музея. На постоянное хранение в музей переданы диплом лауреата премии имени Петра Великого и медаль с девизом «За верность России» с удостоверением к ней, удостоверение Почетного члена и академика Петровской академии наук и искусств, значок и т.д.

В музей переданы диплом лауреата премии имени Петра Великого и медаль с девизом «За верность России» с удостоверением к ней, удостоверение Почетного члена и академика Петровской академии наук и искусств, значок . Фото: пресс-служба музея

Перед началом мероприятия все присутствующие почтили память трагически погибшего в результате теракта 31 августа Главы ДНР Александра Захарченко минутой молчания.

- Президиумом было принято решение принять в Почётные члены академии Александра Владимировича Захарченко и наградить его премией имени Петра Великого. Когда этот вопрос обсуждался в Петровской академии, решение было принято единогласно. Все понимали, что этот человек достоин быть Почетным академиком за большой вклад в развитие государственности Донецкой Народной Республики. Мы надеемся, что возмездие настигнет убийц, — заявил представитель Петровской академии наук и искусств (г. Санкт-Петербург), заместитель председателя Союза писателей Ленинградской области РФ Андрей Антонов. Он отметил символичность передачи этих регалий именно в музей, прошедший «боевые испытания, получившего тяжелое ранение, но вновь восстановленного».

Герман Владимиров (слева) и Андрей Антонов. Фото: пресс-служба музея

Петровская академия наук и искусств в Санкт-Петербурге — это авторитетная общественная организация Российской Федерации, ведущая свою деятельность с 1991 года и объединяющая в себе более 4 тысяч известных деятелей науки и искусства.

Как подчеркнул генеральный директор ДРКМ Денис Кузнецов, переданные вещи займут достойное место в экспозиции нашего музея. «Для нас большая честь — принять их! Александр Владимирович был не только воином, командиром, руководителем Республики, но и большим другом всего музейного сообщества ДНР», — заявил он.

Присутствовавшие на торжественной передаче регалий представители Музея воинской доблести Донбасса из Санкт-Петербурга рассказали о том, что трагедия вызвала огромный отклик у жителей северной столицы.

Регалии Первого Главы Республики переданы в ДРКМ. Фото: пресс-служба музея

- Для нас известие о гибели Александра Владимировича стало шоком. Это можно сравнить с тем, как если бы двухсотлетний дуб вырвали с корнями. Столько петербуржцев пришло почтить его память, сколько вспомнили его добрым словом! Люди несли цветы и плакали… И это – за две тысячи километров! — Рассказал руководитель музея Герман Владимиров.

- Питер на генетическом уровне чувствует боль Донбасса. Мы всегда помогали, помогаем и будем помогать вам. Потому что мы с вами — русские люди и мы едины! — Подчеркнул он.

- Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы передача этих регалий происходила лично в руки... Но, к сожалению, безвременная гибель Александра Владимировича не позволяет это сделать. Но я думаю, что память о нём будет храниться в сердцах не только дончан, но и всех жителей России. Потому что этот человек достоин памяти. Это тот человек, на примере которого будет воспитываться наша молодёжь, — резюмировал Андрей Антонов.