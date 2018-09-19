К чему готовится генерал Наев?

СЕГОДНЯ 08:30 2018-09-19T08:40:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Несмотря на объявленое "школьное перемирие" число обстрелов вдоль линии соприкосновения растет.

Горловское и Мариупольское направления - самые обстреливаемые. Каждый день в сводках Минобороны ДНР Горловка, Саханка, Коминтерново.

В скором времени опадет листва (т.н. "зеленка") и ударят первые заморозки. На театре военных действий откроется очередное "окно возможностей" для эскалации военных действий.

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко так прокомментировал для "КП" ситуацию на фронте:

- Украина не стесняясь закупает оружие и боеприпасы. США регулярно выделяют деньги, которые идут на подготовку к войне. Донбасс ожидает появление украинских беспилотников-камикадзе, собранных из польских компонентов в Чернигове. Вдоль линии соприкосновения баражируют тяжелые американские самолеты-разведчики. В Вашингтоне не скрывают, что собирают всю информацию о локаторах и системах радиоэлектронной борьбы, которые могут обнаружиться на Донбассе.

В целом, обстановка остается тревожной и риск активизации войны высок. У Петра Порошенко по-прежнему нет главного козыря, который он может предъявить избирателям на мартовских выборах. Зато появляется информация, что ему могут быть выдвинуты обвинения в коррупции и заморожены активы на Западе. Война на Донбассе была и остается самым простым методом отодвинуть выборы или использовать ее для отвлечения внимания общества. Риск украиснкого наступления растет и Сергей Наев не скрываясь к нему готовится.