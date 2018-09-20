Питание для школьников: что бы такого съесть, чтобы поумнеть?

СЕГОДНЯ 12:11 2018-09-20T12:44:24+03:00

Начался учебный год, а с ним куча вопросов и проблем. Один из них – чем накормить ребенка, что дать с собой, что приготовить на ужин. Очень хочется, чтобы и вкусно, и полезно, и быстро. О том, как это совместить наш материал.

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Начался учебный год, а с ним куча вопросов и проблем. Один из них – чем накормить ребенка, что дать с собой, что приготовить на ужин. А учитывая повальную занятость родителей на работе, да плюс уроки, да полюс дела по хозяйству, но на готовку по всем правилам с соблюдением рациона и расставлением калорий по местам, времени нет. Что делать (в нашем случае – что готовить?) мы задали известному врачу-диетологу Людмиле Денисенко.

Врач-диетолог Людмила Денисенко. Фото: из личного архива Л.Денисенко

Оказалось, не все так уж печально. Нужно только немного систематизировать и подкорректировать имеющиеся продукты, средства, время и предпочтения ребенка – и все у нас получится. Испытано на себе. Сегодня поговорим об идеальных школьных завтраках, обедах, тормозках и ужинах.

- Начнем с самого начала – сколько раз в день их кормить?

- Режим питания младших школьников - это четыре-пять приемов пищи в день. Причем перерыв между приемами не должен превышать четырех часов. Средняя и старшая школа – три-четыре раза в день. Вообще залог успеха всего - это режим. Дети куда спокойней, если знают, чего ждать от этого дня. Вовремя лечь спать, вовремя проснуться, есть в одно и то же время, прогулки, тренировки. Выиграют в итоге все - родителям в разы меньше нервотрепки, а дети в разы спокойней и успешней, что немаловажно.

- Идеальный завтрак для школьника - он какой?

- Завтрак школьника должен быть плотным. Чтобы ребенок хорошо позавтракал, он должен проснуться минимум за полтора часа до выхода. И в течение первого часа - позавтракать. Завтрак должен быть плотным, но не чрезмерным, чтобы не хотелось привлечь на диванчик и поспать.

К слову, питание в школах ДНР для младшей школы - бесплатноеФото: Оксана АЛЕКСАНДРОВА

- Мнения мам разделились – одни за белковые завтраки, другие за углеводные. Вы на чьей стороне?

- Я на золотой середине. Очень рекомендую чередовать белковые и углеводные. Углеводные - это любая каша из цельных зерен, не сублимированные хлопья. Можно и нужно макароны. Но не лапшу быстрого приготовления, а макароны из твердых сортов, сваренные как положено аль-денте, добавки любые - мясо, сыр, овощи. Картошка с котлеткой. Белковые завтраки это - все блюда содержащие яйца – яичницы, омлеты. Все творожные блюда - творог с фруктами, сырники, ленивые вареники. Все продукты, содержащие белок, обладают повышенным индексом сытости. После такого завтрака ребенок долго не захочет есть. Белковый завтрак для человека, работающего головой, наверное, даже предпочтительнее.

Рецепт полезных оладьев от диетолога: размять вилкой банан, добавить рисовой, гречневой, овсяной муки. Выпекать на сухой сковородке.

- Идеальный тормозок школьника выглядит так:

- Сейчас продаются великолепный ланч-боксы с разделениями, позволяющими брать с собой полноценный обед, и все сохранится идеально. На мой взгляд идеальный тормозок - это два-три кусочка отварного или запеченного мяса. Это порезанные сезонные овощи - огурцы, помидоры, морковь, лист капусты. Это какая-то булочка ржаная, отрубная, чтоб не из белой рафинированной муки. Это какой-то свежий фрукт. Это маленькая бутылочка йогурта или пакет молока. Я даже закрою глаза на пакетик сока. Сок предпочтительнее овощной, а не фруктовый. Томатный, овощной, морковно-яблочный. Но не вишневый, не мультивитаминный, не мультифруктовые, потому что это сахарные бомбы. Там не столько фруктов и пектинов, сколько сахара. У ребенка всегда должна быть бутылка с водой. Жажду дети утоляют только водой. Не йогуртами, не соками, не молоком. Питье это только вода.

- Отварное мясо и запеченное мясо дети не очень-то жалуют. Опыт показывает, наверняка съедят и обратно домой не принесут это «вредную» еду - бургеры, сосиски, колбаса. Что выбрать - сыто или полезно?

- Сделайте сами и будет вам счастье. Хоть хот-дог, но сами. Весь прошлый год в интернете мамы выкладывали рецепты и фотографии сосиски собственного приготовления. Сделать бургер самим вообще не проблема – куриная, индюшиная котлета, овощи, лист салата или пекинской капусты - да песня!

- В таких фаст-фудных блюдах больше всего хлеба.

- Да на здоровье. Если у ребенка нет проблем с лишним весом, нет склонности к лишнему весу да ему эта булка вовек не повредит. А если она какая-то отрубная, зерновая он получит дополнительную клетчатку, он получит дополнительные витамины группы В. Естественно, если у ребенка под восемьдесят килограммов веса, если он тяжелее шариковой ручки ничего не поднимает, а пешком ходит до туалета и обратно, то какие ему булки?? Ему морковь, свеклу, яблоко ну сырники можно на тормозок.

- Роль первых блюд в рационе школьника. Один раз в сутки суп должен быть в желудке?

- Я считаю, что должен. Хотя все эти первые блюда это, скорей, дань традициям: национальным, религиозным, местным. У меня обед - это обязательно первое блюдо с кусочком хлеба, кусочком сала. Нашему желудку все равно, какие блюда переваливаешь. Все равно в желудке они становятся полужидкими. Но. Теплое первое блюдо хороше тем, что в большом объеме содержится небольшое количество калорий. При этом блюдо обладает очень высокой насыщающей способностью. То есть, съедая тарелку супа ребенок получает жидкость, минералы витамины и долгое время будет сытым.

Один раз в сутке суп должен быть в желудке. Даже у котиков.Фото: Ольга ЖУКОВА

- На бульоне или на воде?

- Я против бульонов. Костный бульон детям - категорически нет. Я так же против мясных и куриных бульонов. Лучше простой овощной суп - это будет куда полезней, чем суп бульоне. Конечно, если у вас бабушка живет в деревне и выращивает кур, тогда да. Куриный бульон не зря называют еврейским пенициллином. В общем, если вы покупаете мясо у знакомых фермеров, тогда можно и бульон. Еще один плюс супов - разнообразие. Если готовить небольшими порциями, то сегодня это суп-пюре, завтра - рассольник, послезавтра - борщ. Это тоже очень важно для ребенка. Во-вторых, первые блюда очень полезны для пищеварения. Но, повторюсь - это не аксиома – «ребенок обязан есть первые блюда». Хорошо, если вы его приучите к жидкому. Если не приучите - ну что ж. Существует масса народностей и национальностей, которые вообще не знают, что такое первые блюда.

- Итак, идеальное первое блюдо для ребенка?

- Ребёнку идеален суп на курином или перепелином бульоне с овощами, без зажарки. Можно, например, с манкой и яйцом, которые добавляют уже в выключенный суп, яйцо-взбитое и размешанное в бульоне. Полезно на овощном бульоне, полезно постные супы, полезно рыбные, даже с рыбными консервами без масла.

- Идеальный ужин школьника какой и когда?

- Идеальный ужин - белковый минимум за три часа до сна. Что съесть на ужин - кусочек отварного/запеченного мяса или рыбы. Это может быть любое творожное блюдо. Это может быть любое яичное блюдо, если его не было на завтрак. Это обязательно овощной салат из сезонных овощей. Я бы ре рекомендовала давать на ночь детям кашу. Хотя у нас, в нашем менталитете с детства принято на ночь кормить ребенка кашей. В идеале ребенок ужинает часов в шесть-семь вечера, перед сном если проголодается - кефир, теплое молоко или некрепкое какао (только не растворимое!).

Как мы видим, ничего невыполнимого нет.

Вертлявым непоседливым детям от мороженки никакого вредаФото: Ольга ЖУКОВА

Читайте в следующем выпуске:

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