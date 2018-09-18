В Луганске началась вакцинация детей против гриппа

СЕГОДНЯ 13:45 2018-09-18T13:50:30+03:00

Детей прививают в больницах по месту жительства. Фото: ugra-news.ru

Вакцины в больницах немного, но ее должны привезти

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Вакцинация маленьких жителей Луганска против гриппа началась в учреждениях здравоохранения города 17 сентября. Об этом сообщили в горадминистрации Луганска.

- Наступила осень, мы наблюдаем подъем сезонной заболеваемости. Поэтому по приказу Министерства здравоохранения ЛНР началась вакцинация от гриппа в Луганске, – рассказала главный врач детской больницы №2 Анна Доброхотова.

Она уточнила, что прививочная кампания стартовала с организованных детских коллективов – в дошкольных учреждениях и в школах.

- Вакцина хорошая – «Гриппол плюс», успевшая зарекомендовать себя с наилучшей стороны. Пока мы получили минимальное количество, но планируется еще поступление вакцины. Поэтому все желающие, в особенности юные жители города, смогут сделать прививку, – отметила главврач.

За более подробной информацией жители Луганска могут обращаться в поликлиники по месту жительства.