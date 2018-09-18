2018-09-18T18:02:06+03:00
Политика

Явка с повинной: Сотрудник СБУ перешел на сторону ДНР

Владимир Болтенко рассказал о подготовке диверсионно-разведывательных групп для устранения высокопоставленных лиц ДНР и «зачистках» мирных граждан
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Владимир Болтенко был очевидцем противоправных действий сотрудников СБУ в Донецкой области в отношении гражданских, которых допрашивали с применением пыток. Фото: МГБ ДНРВладимир Болтенко был очевидцем противоправных действий сотрудников СБУ в Донецкой области в отношении гражданских, которых допрашивали с применением пыток. Фото: МГБ ДНР
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В МГБ ДНР добровольно обратился бывший сотрудник Управления СБУ в Донецкой области Владимир Болтенко, сообщает пресс-служба МГБ Республики.

В ходе его опроса установлено, что с 2014-го по 2016 год он проходил службу в СБУ Мариуполя. Он неоднократно был свидетелем подготовки диверсионно-разведывательных групп, формируемых с целью устранения высокопоставленных лиц ДНР, а также очевидцем противоправных действий ряда сотрудников СБУ в Донецкой области – Хараберюша, Петрухина, Лисуна в отношении гражданских лиц, которых допрашивали с применением пыток.

Владимир Николаевич также сообщил, что руководством УСБУ области была создана оперативно-боевая группа, которая совместно с националистическими батальонами на территориях вблизи линии разграничения проводила карательные акции в отношении гражданских лиц, поддерживающих ДНР и ЛНР.

Ввиду того, что Болтенко категорически не поддерживал данные действия сотрудников и руководства СБУ, он, не дождавшись приказа об увольнении, принял решение вернуться в Донецк и обратиться в МГБ ДНР с явкой с повинной.

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