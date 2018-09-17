Следствие по делу об убийстве Захарченко: Исполнители все еще на свободе, но следы преступления ведут в СБУ и к западным спецслужбам

СЕГОДНЯ 13:20 2018-09-17T13:42:41+03:00

В кафе «Сепар» после взрыва эксперты и следователи досконально обследовали всю территорию. Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Об этом подробно рассказал 40-летний дончанин Александр Погорелов, который готовил взрыв в декабре 2017 года в ресторане Пушкин

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Республику продолжает будоражить с 31 августа - дня, когда прогремел взрыв в кафе «Сепар» и погиб Глава ДНР Александр Захарченко вместе со своим телохранителем Вячеславом Доценко. Такое впечатление, что сотрудники полиции и спецслужб работают круглосуточно. Усилены патрули и охрана госучреждений, тысячи людей вызываются для дачи показаний. Россия направила в Донецк лучших специалистов ФСБ для помощи в расследовании дела.

Почерк преступления один

Все время появляется информация о задержании исполнителей теракта. Но потом выясняется, что это не те. И пока поиск реальных преступников продолжается.

В понедельник, 17 сентября, российские телеканалы показали сюжет о том, что очередной подозреваемый, некто Александр Погорелов дает показания по поводу убийства Захарченко.

В то же время источник в МГБ ДНР сообщил «Комсомолке», что на самом деле задержанный по делу о покушении на Главу ДНР Александра Захарченко раскрыл детали подготовки убийства, которое должно было состояться еще в декабре 2017 года! Сотрудники МГБ обнародовали данные о Погорелове именно сейчас для демонстрации, что именно СБУ в связке с западными спецслужбами собирались убить Главу ДНР. И взрыв в «Сепаре» - далеко не первое покушение на Александра Захарченко.

Что сказал на допросе

Уроженец Донецка 40-летний Александр Погорелов, сообщил, что его завербовали агенты СБУ и поставили задачу «ликвидировать» Главу ДНР. Вот расшифровка его допроса в МГБ.

- Кем и когда были завербованы?

- В 2014 году в городе Киеве сотрудником контрразведки СБУ по имени Сергей. Я выбрал себе позывной «Легионер» и подписал соглашение о сотрудничестве с украинской спецслужбой.

Александр Погорелов подробно рассказал, кто его завербовал и как он устанавливал взрывное устройство. Фото: Скриншот видео МГБ ДНР

- Какие задачи вам ставил сотрудник СБУ?

- Наблюдать за объектами, за военными частями, за корректировкой огня вооруженных сил Украины по территории ДНР.

- Проходили ли вы специальную подготовку?

- В 2016 году мне сообщили, что в Киеве я должен пройти подготовку на одном из военных полигонов. Там я проходил мино-взрывную, медицинскую подготовку. Также обучали работать с самодельными взрывными устройствами – собирать их и дистанционно активировать.

- Кем и когда была поставлена задача по проведению теракта в отношении Главы ДНР?

- Сергей назначил мне встречу у метро «Золотые ворота» в Киеве. Когда я туда подъехал он был там с незнакомым мне мужчиной, который представился Романом, начальником пятого управления департамента контрразведки СБУ. Именно он и сказал, что сейчас стоит приоритетная задача по ликвидации Александра Захарченко, и выбрали место – ресторан «Пушкин».

- Расскажите об этом более детально.

- В процессе встречи обсуждали какие места посещал Глава, было решено, что ресторан «Пушкин» он посещает регулярно и было необходимо установить там взрывное устройство. После встречи, Сергей мне сообщил, что задача, которую мне поставили по ресторану «Пушкин» является очень важной для них. А встреча с Романом была для меня как дополнительной мотивацией. Кураторы СБУ решили меня проверить на надежность – я прошел у них детектор лжи.

- Какое было взрывное устройство и как оно было установлено?

- Было решено, что Глава Республики сидит в ресторане «Пушкин» за разными столиками, и сложно было определить, за каким он будет в следующий раз. Поэтому Роман с Сергеем сказали, что нужно установить взрывное устройство в туалете. Это самодельное взрывное устройство, со слов Сергея, оно было изготовлено техническими специалистами Службы безопасности Украины, которая была вмонтирована в видеокамеру. Устройство я получил через перевозчика в Донецке. Взял составные части, принес в ресторан, внизу под умывальником приклеил. Устройство полностью выглядело под цвет мебели. После этого я его активировал и сообщил об этом Сергею.

Ресторан «Пушкин» после неудавшегося покушения на Захарченко не работает. Фото: fromdonetsk.net

- Известно ли вам о других диверсионных группах, действующих на территории ДНР?

- Да, Сергей мне сообщал, что действует еще одна диверсионная группа, нацеленная на ликвидацию Главы ДНР, которая работает в центре Донецка по другому заведению.

- Что известно о действиях этой группы?

- Мне известно, что в этом заведении будет использована совершено новая система дистанционного взрывного устройства. Сергей рассказывал мне, что они тестировали это взрывное устройство в Киеве: он находился на Главпочтамте, и через толстые бетонные стены отлично работал сигнал от Бессарабского рынка – это примерно полтора-два километра. Этот сигнал не глушится.

- Откуда у них такое оборудование?

- Они говорили мне, что такое еще не использовалось, и что это оборудование СБУ предоставили американские спецслужбы, и что оно дорогостоящее – свыше 10 тысяч долларов.

После неудавшегося покушения на Захарченко в ресторане «Пушкин» заведение до сих пор не работает.

Взрывное устройство было вмонтировано в элемент мебели уборной ресторана "Пушкин". Фото: скриншот видео

В погоне за террористами

Информация о том, что виновные задержаны, появилась сразу же после теракта, 31 августа. Якобы группу диверсантов (не уточняя количество) схватили сразу же после взрыва в «Сепаре» - на бульваре Хмельницкого.

Позже о группе молчали, но, раз поиски продолжили, значит, реальные убийцы были на свободе.

Через несколько дней на сайте МВД ДНР появились сканы с камер наблюдения – розыскивались двое пожилых мужчин – посетители «Сепара» в тот роковой день.

Информация о них появилась утром 5 сентября, а уже ближе к вечеру в пресс-службе МВД сообщили, что мужчины оказались не причастны к делу об убийстве Александра Захарченко.

Потом наделал шума фоторобот еще одного подозреваемого, и тоже посетителя «Сепара». Молодой мужчина, лет за тридцать, стрижка, но не сильно короткая, чуть продолговатый нос. Скан с его размытым изображением появился с везде. Но на следующий день, в четверг 6 сентября, на сайте МВД фото подозреваемого уже не было.

- Он опознан с большой долей вероятности, - сказал «КП» информированный источник в правоохранительных органах, - потому фотографию с сайта и убрали, чтобы жители зря не тревожились.

- Так он задержан?

- Не могу точно сказать. Этим занимается МГБ.

«Артемида» под прицелом СБУ

Врио Главы Республики Денис Пушилин заявил, что убийство Александра Захарченко было совершено при участии пятого департамента ДКР СБУ, к теракту также причастны западные спецслужбы.

- В результате работы спецслужб (ДНР), анализа остатков взрывного устройства выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ. Это дает понимание, что теракт совершен при содействии западных спецслужб,— рассказал журналистам Пушилин.

Подозреваемый в покушении на Захарченко, забирает батарею со взрывчаткой для установки в "Артемиде". Фото: Оперативная съемка МГБ ДНР

Именно под руководством СБУ готовилось покушение не только в ресторане «Пушкин», но и в стрелково-развлекательном комплексе «Артемида».

Бомбу надо было заложить в предмет интерьера «Артемиды» и сработать она должна была от мобильного телефона . Теорентера задержали при передаче взрывного устройства в центре города. Агента СБУ приговорили к 14 годам лишения свободы.

Кстати, как выяснила из своих источников «КП», Александр Захарченко буквально ненадолго зашел 31 августа в «Сепар» для делового разговора. А в тот день он с ближайшим окружением собирался помянуть Иосифа Кобзона именно в «Артемиде». Для этого там уже накрывали столы.

- Могу предположить, что закладок для Захарченко было несколько, - говорит наш источник. – И в «Артемиде», возможно, тоже.

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