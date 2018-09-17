Жителей Донбасса ждет новая опасность - ударные беспилотники - комикадзе

СЕГОДНЯ 12:48 2018-09-17T13:07:52+03:00

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Жителей Донбасса ждет новая опасность от действий ВСУ. Придется вспоминать, что такое воздушная тревога и с тревогой смотреть на небо.

В июле госкомпания «Укрспецэкспорт» получила техническую документацию на выпуск ударных беспилотников-камикадзе Warmate 1 польской компании Wb Electronics.

Их будут собирать в Чернигове из польских компонентов.

- Это оружие активно применялось боевиками запрещенной в Российской Федерации организации ИГИЛ, в том числе против российских авиабаз с Сирии. ВСУ же хотят внедрить это оружие в зоне ООС, - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко.

Беспилотный авиационный комплекс Warmate предназначен для поражения противника методом самоуничтожения и представляет собой «самолет-снаряд» или «баражирующий боеприпас».

В польской компании Wb Electronics беспилотник называют хорошей альтернативой противотанковым ракетным установкам. Под контролем оператора БПЛ действует в радиусе 10 километров, может подниматься на высоту до 500 метров, развивать скорость до 150 километров в час и поражать живую силу, бронетехнику и артиллерию противника в зависимости от боеголовки.

Еще в 2016 году, украинские СМИ сообщали, что «Черниговский завод радиоприборов» («Чезара») купил в Польше два образца беспилотников-камикадзе и лицензию на их производство. «На черниговском аэродроме продолжаются испытания. Черниговские военные специалисты хотят усовершенствовать аппараты для украинской армии с учетом опыта проведения АТО», — заявили тогда в медиацентре Минобороны Украины.

Стоимость одного комплекта оборудования с боеголовкой составляет $ 12 тыс. Украинские военные утверждают, что от отдачи приказа до поражения цели уйдет всего полчаса.

- Применить самолет -самоубийцу можно как против военных, так и против мирного населения, продолжает политолог. - Например, можно уничтожить гражданский автобус или грузовик. Украинские военные не стесняются стрелять в мирных. Так недавно в Докучаевске ПТУРом сожгли БеЛАЗ, водитель погиб. Спутать карьерный самосвал с военным "Уралом" нельзя. Стреляли намерянно, чтобы запугать и не дать возможности разрабатывать карьер у линии фронта.

Украинские военными никого не намеряны щадить, По расчетам Генштаба, захват ЛДНР займет 10 дней, с применением авиации. Количество жертв среди военных может составить 10−12 тысяч человек и более 2 тыс. — среди мирных жителей. Вот такая кровавая арифметика...