Что говорит подозреваемый в подготовке теракта по отношению Захарченко в ресторане «Пушкин» на допросе

СЕГОДНЯ 11:29 2018-09-17T11:40:01+03:00

Александр Погорелов в 2014 году был завербован СБУ, проходил спецподготовку диверсантов

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Подозреваемый в подготовке теракта в ресторане «Пушкин», который был нацелен на убийство Александра Захарченко, во время допроса рассказал подробности подготовки преступления.

Сорокалетний житель Донецка Александр Погорелов был завербован Службой безопасности Украины в 2014 году. Его кураторы поставили ему приоритетную задачу – ликвидировать Главу ДНР. Но довести свое дело до конца ему тогда, к счастью, не удалось – его задержали спецслужбы Донецкой Народной Республики.

«Комсомолка» публикует полный текст допроса подозреваемого в совершении теракта в ресторане «Пушкин»:

- Кем и когда были завербованы?

- В 2014 году в городе Киеве сотрудником контрразведки СБУ по имени Сергей. Я выбрал себе позывной «Легионер» и подписал соглашение о сотрудничестве с украинской спецслужбой.

- Какие задачи вам ставил сотрудник СБУ?

- Сергей мне ставил задачи по наблюдению за объектами, за военными частями, за корректировкой огня Вооруженных сил Украины по территории ДНР.

- Проходили ли вы специальную подготовку?

- В 2016 году мне сообщили, что в Киеве я должен пройти подготовку на одном из военных полигонов.

- Расскажите об этом детальнее.

- На этом полигоне я проходил мино-взрывную, медицинскую подготовку. Также обучали работать с самодельными взрывными устройствами – собирать их и дистанционно активировать.

Устройство было заложено в уборной. Фото: скриншот из видео

- Кем и когда была поставлена задача по проведению теракта в отношении Главы ДНР?

- Сергей в городе Киев назначил мне встречу у метро «Золотые ворота». Когда я туда подъехал он был там с незнакомым мне мужчиной, который представился Романом, начальником пятого управления департамента контрразведки СБУ. Именно он и сказал, что сейчас стоит приоритетная задача по ликвидации Главы Республики Александра Захарченко, и выбрали место – ресторан «Пушкин».

- Расскажите об этом более детально.

- В процессе встречи обсуждали какие места посещал Глава, было решено, что ресторан «Пушкин» он посещает регулярно и было необходимо установить там взрывное устройство. После встречи, Сергей мне сообщил, что задача, которую мне поставили по ресторану «Пушкин» является очень важной для них и встреча с Романом была для меня как дополнительной мотивацией. Кураторы СБУ решили меня проверить на надежность – я прошел у них детектор лжи.

- Какое было взрывное устройство и как оно было установлено?

- Было решено, что Глава Республики сидит в ресторане «Пушкин» за разными столиками, и сложно было определить за каким он будет в следующий раз. Поэтому Роман с Сергеем сказали, что нужно установить взрывное устройство в туалете. Это самодельное взрывное устройство, со слов Сергея, оно было изготовлено техническими специалистами Службы безопасности Украины, которая была вмонтирована в видеокамеру. Это я получил через перевозчика в городе Донецке. Взял составные части, принес в ресторан, внизу под умывальником приклеил эту составную часть тумбы. Она полностью выглядела под цвет мебели. После этого я его активировал и сообщил об этом Сергею.

Взрывчатка была заложена в предмет мебели ресторана. Фото: скриншот из видео

- Известно ли вам о других диверсионных группах, действующих на территории ДНР?

- Да, Сергей мне сообщал, что действует еще одна диверсионная группа, нацеленная на ликвидацию Главы ДНР, которая работает в центре Донецка по другому заведению.

- Что известно о действиях этой группы?

- Мне известно, что в этом заведении будет использована совершено новая система дистанционного взрывного устройства. Сергей рассказывал мне, что они тестировали это взрывное устройство в Киеве: он находился на Главпочтамте, и через толстые бетонные стены отлично работал сигнал от Бессарабского рынка – это примерно полтора-два километра. Этот сигнал не глушится.

- Откуда у них такое оборудование?

- Они говорили мне, что такое еще не использовалось, и что это оборудование Службе безопасности Украины предоставили американские спецслужбы, и что оно дорогостоящее – свыше 10 тысяч долларов.