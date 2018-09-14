Уникальная находка в центре Донецка

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-14T18:00:20+03:00

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Около месяца в центре Донецка, возле здания администрации Ворошиловского района, проводятся ремонтные работы. Коммунальщики меняют теплотрассу. Во время проведения земляных работ, экскаватор зацепил странные предметы.

- Экскаватор зацепил какие-то старинные плиты, - рассказывает один из рабочих. - Мы их сфотографировали на свои мобильники и позвонили в краеведческий музей. Только что сотрудники музея увезли их к себе.

В этой траншее была обнаружена находка.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

В краеведческом музее им уже нашли место - у подножия импровизированного кургана с каменными бабами. «У нас тут уже коллекция, как в бюро находок», - говорят музейщики. Они относят эти плиты к концу XIX - началу XX веков. На глыбах есть клеймо производителя и надпись. Причем, очень актуальная для нашего времени и символичная: «Оставьте вражду и возлюбите человека».

- В настоящее время идет научно-исследовательская работа по выявлению их происхождения и соотнесения с какой-то конкретной личностью или событием, которому посвящен данный памятник, - говорит старший научный сотрудник отдела охраны памятников истории и культуры Донецкого республиканского краеведческого музея. Алексей Матченко.

Алексей Матченко предполагает, что плита могла быть могильной.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

В то время, к которому относятся эти плиты, на месте их обнаружения ничего не было.

- Я проверил информацию о кладбищах города Юзовки, так это место не входило в зону расположения ни одного из официальных кладбищ того времени, - говорит Алексей Матченко. - Но вполне возможно, что это надгробные плиты. Данная надпись вызывает какие-то смутные ассоциации. Я ее уже встречал в каком-то контексте. Надо будет проверить все возможные источники. Возможно, какому-то конкретному человеку поставлен этот памятник, поскольку памятник супер-дорогой по тем временам. Это крымский мрамор. Он заказан у конкретной фирмы. Рядовой житель Юзовки не мог себе этого позволить никак. Это какое-то отдельное захоронение, может быть, символический памятник. Очевидно, эти блоки стояли друг на друге и образовывали нечто вроде постамента под что-то.

Подобные находки раньше не встречались.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Сейчас краеведы пытаются собрать всю информацию. Обещают информировать о ходе «расследования». Но говорят, что подобные находки раньше не встречались.