Министерством доходов и сборов ДНР занялась временная комиссия

СЕГОДНЯ 15:50 2018-09-14T16:02:55+03:00

В Донецке прошло первое заседание временной парламентской комиссии по выявлению фактов причинения ущерба юридическим и физическим лицам в результате противоправной деятельности представителей Министерства доходов и сборов Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

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В Донецке прошло первое заседание временной парламентской комиссии по выявлению фактов причинения ущерба юридическим и физическим лицам в результате противоправной деятельности представителей Министерства доходов и сборов.

В состав этой комиссии вошли 12 депутатов. Однако, на ближайшем пленарном заседании Народного Совета их количество будет увеличено.

- Эта комиссия будет работать и каждые 10 дней докладывать временно исполняющему обязанности Главы ДНР о ходе проверки и выявленных фактах, - сказала заместитель председателя Народного Совета Ольга Макеева. - К нам обращалось в течение всего этого времени достаточное количество граждан, были и обращения юридических лиц. Сейчас люди уже начали обращаться со своими вопросами в соцсетях, по телефону, в письменном виде: «Скажите, каким образом мы можем рассказать о своих историях и предоставить факты и решения суда, в котором действия министерства доходов и сборов признаны незаконными. Вот по этой причине мы включаемся в процесс для того, чтобы здесь, в рамках работы нашей комиссии, иметь возможность встречаться с физическими лицами, юридическими лицами, с теми людьми, которые являются пострадавшими от действий сотрудников министерства доходов и сборов.

Временная депутатская комиссия будет систематизировать все обращения и заявления граждан.

- Мы понимаем, что очень много однотипных вопросов по работе министерства доходов и сборов, которые вызывают вопросы у наших граждан. С одной стороны, мы будем анализировать и улучшать наше законодательство - приводить их в соответствие с законами, а также будем непосредственно взаимодействовать с правоохранительными органами , - сказал депутат Народного Совета, председатель временной комиссии Андрей Баевский.

На первом заседании комиссии был избран ее руководящий состав и утвержден регламент работы.