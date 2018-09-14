Донецкий политолог: в самое ближайшее время Азовское море может стать ареной полноценного "горячего" конфликта между Украиной и РФ

СЕГОДНЯ 10:50 2018-09-14T12:32:15+03:00

Сейчас обстановка на Азовском море накаляется все больше

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Ситуация на Донбассе накаляется. Южное направление - одно из самых обстреливаемых. Коминтерново, Саханка и другие небольшие поселки под огнем ВСУ почти каждый день.

Именно с юга в ДНР ждут наступление так называемой ООС во главе с главкомом Сергеем Наевым.

Но ситуация развивается и на море. Уже прошло несколько учений ВСУ, когда над пляжами летали на малой высоте вертолеты, едва не задевая головы испуганных отдыхающих.

Сейчас обстановка на Азовском море накаляется все больше. Именно там сейчас может возникнуть очаг нового витка войны.

Ситуацию для "КП" прокомментировал донецкий политолог Дмитрий Кузьменко:

- Для начала напомним предысторию событий: несколко месяцев назад украинские погранцы арестовали судно из Крыма "Норд" во время ловли рыбы. Его принудительно привели в Бердянск и заставили экипаж сидеть на судне, пока в его трюмах гнила рыба. Против моряков возбудили административные, а против капитана - уголовное дело. с 25 марта моряки принудительно находятся в Украине.

В ответ российские пограничники и таможенники вместе с береговой охраной начали досмотр кораблей, которые под Керченским мостом в Мариуполь и Бердянск. Суда стояли по несколько суток, Украина на весь мир завопила об экономической войне.

- И каков был ход незалежной?

- В августе СНБО и Порошенко придумали что делать: по суше в Бердянск начали завозить бронированные военные катера с пушечным вооружением. Три из них уже бороздят вожу акватории Бердянского порта и вот вот приступят к полноценному патрулированию. К берегам Азовского моря потянуты ракеты и ВСУ. Идут учения с применением авиации.

Дальше-больше: представитель Госдепа Курт Волкер отметил, что существует необходимость поомочь ВСу и ВМФУ укрепить свою мощь. Эксперт из Вашингтона Стивен Бланк пошел еще дальше - он заяви о необходимости дать Киеву противокорабельные ракеты "Гарпун" и другие ракеты средней и большой дальности.

Дания еще в 2017 году одобрила продажу Киеву трех тральщиков. Вроде бы они не могут стать оружием, но особенность этих кораблей - модульность. Они могут быть переоборудованы под выполнение других задач и довооружеены. Пока корбали в Дании, но могут в любой момент двинуться в Бердянск, где уже анонсировано создание Южной военно-морской базы (перенесут из Николаева).

- Возможно ли сдержать эту мощь незалежной, которую крепит США и Европа?

- Москва осознает остроту положения. По украинским данным, в Азовском море сформирована флотилия, которая сейчас насчитывает шесть артиллерийских катеров типа „Шмель", переброшенных из Каспийской флотилии, шесть или семь малых десантных кораблей типа „Серна", два ракетных корвета «Град Свияжск» и «Великий Устюг» тоже из Каспийской флотилии РФ. Это не считая пограничников, рыбохраны и береговой охраны.

Если украиснкие катеры и ракеты будут угрожать безопасности Керченского моста и российского судоходства, может произойти настоящая война. Провокации будут, вероятно, на фоне визита в Азовское море кораблей ВМФ США. Американцы воевать не будут, но их присутствие добавит смелости ВМФУ и Киев этого не скрывает. Ждем развития событий.

- А для Донбасса что означает такое обострение ситуации на море?

- Однозначно, новый виток войны и прорыв по стратегически важному южному направлению.