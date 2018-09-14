У Донбасса могут забрать его особый статус

СЕГОДНЯ 09:40 2018-09-14T10:04:42+03:00

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18 марта 2015 года Президент Украины Пётр Порошенко пусть со скрипом, но подписал указ об особом статусе Донбасса. В октябре 2017 года снова со скрипом и не желанием этот закон был продлён ещё на год. 11 октября 2018 года Верховная рада Украины должна принять постановление о продлении закона, которое подпишет Президент, вот только депутаты, да и сам Порошенко ни к какому продлению не стремятся, а время, между тем, на исходе.

— Ситуация с продлением закона об особом статусе, в который необходимо до 11 октября внести изменения, критическая. Но мы будем прилагать все усилия, чтобы все пункты Комплекса мер были выполнены. Комплекс мер, который поддержан Советом Безопасности ООН, содержит международно-правовые обязательства. В него никто не вносил изменения, поэтому диалог будет проходить по нему, — рассказала вчера прессе исполняющая обязанности Министра иностранных дел, Представитель ДНР на мирных переговорах в Минске Наталья Никонорова.

На данный момент, учитывая положение на Минском «фронте», закон об особом статусе Донбасса является единственной возможной гарантией продолжения мирных переговоров и, что немаловажно, мирного урегулирования сложившейся ситуации. Впрочем, есть закон или его нет, а Украина всё равно игнорирует его положения. Об этом рассказала сама же Никонорова 31 мая 2018 года.

— В ходе дискуссии с украинской стороны прозвучало подтверждение факта внесения Верховной Радой в одностороннем порядке модальностей местных выборов в закон об особом статусе Донбасса, в качестве предусловия для вступления закона в силу. Такие действия Киева являются наглядным примером нарушения Комплекса мер, который предписывает принимать решения в консультациях и по согласованию с представителями Республик, — заявила тогда Наталья Никонорова по итогу проведённых в Минске переговоров.

Таким образом очевидно, что закон особой силы не имеет, да и в силу так и не вступил, несмотря на все правки, изменения, продления, подписания и т.д. Украина не рассматривает на данный момент мирное урегулирование сложившейся в Донбассе ситуации. С переговорщиками от Республик её представители общаются только потому, что ООН заставляет и надо продемонстрировать свою «европейскую» направленность и приверженность соответствующим стандартам и действиям. По факту же все минские соглашения игнорируются, а перемирия не приводят ни к чему, кроме, пожалуй, едва заметного снижения количества обстрелов, от чего людям в прифронтовых районах не легче.

— Мирные договоренности мы наблюдаем каждый день. В этом году истекает срок действия так и не вступившего в силу закона об особом статусе Донбасса. Но при такой жесткой позиции и обещанных репрессиях - кому и зачем нужен этот особый статус? Разве что найти повод оставить блокпосты и блокировать свободное перемещение граждан под любым поводом? Помнится, Тимошенко еще 2004 году обещала обернуть регион колючей проволокой... — такое мнение высказал «Комсомолке» донецкий политолог Дмитрий Кузьменко в начале августа.

Тем не менее, представители Республики собираются за закон об особом статусе Донбасса сражаться и отстаивать его до конца. А вот, кто этим займётся – ещё один интересный вопрос. В Контактной группе место Дниса Пушилина заняла Наталья Никонорова, а кому она передала свои полномочия в политической подгруппе пока не известно. Между тем, вчера была определена кандидатура представителя ДНР в политической подгруппе. Сейчас соответствующий документ передан на подписание временно исполняющему обязанности Главы ДНР Денису Пушилину. Как только все согласования завершатся и кандидатура будет официально утверждена, имя нового переговорщика сообщать широкой общественности.

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