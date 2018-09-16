2018-09-16T12:20:40+03:00
Политика

ВСУ хотят взять Донецк в кольцо. Насколько это реально?

«КП» разбиралась вместе с донецким экспертом
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Поделиться:
План бесчеловечен, нарушает все международные правовые нормы. Но есть ли какое – то дело до этого Европе и США? ФОТО: rusvesna.suПлан бесчеловечен, нарушает все международные правовые нормы. Но есть ли какое – то дело до этого Европе и США? ФОТО: rusvesna.su
Изменить размер текста:

ВСУ готовятся к захвату территорий Донецкой и Луганской Народных Республик и вероятнее всего, для реализации планов украинского командования Донбасс будет взят в кольцо. Такое заявление сделал украинский военный эксперт Александр Сурков.

«Потери при штурме агломераций огромны, при этом страдает инфраструктура и мирное население. ВСУ на такое никогда не шли, да и в будущем не пойдут. А я вам расскажу, как будет, тем более, что есть пример… Как и при освобождении Славянска. Как позже должно было произойти по замыслу штаба АТО в августе 2014 года по всему Донбассу», — написал он на своей странице в Facebook.

Сурков считает, что Донецк будет взят в кольцо, а все попытки ополченцев ДНР не увенчаются успехом: в предместьях города будут уничтожены основные бронегруппы армии Республики.

После этого, отметил эксперт, из города начнут убегать люди, которые направятся в Российскую Федерацию.

«А позже патриоты будут снова кричать: «Муженко их не расстрелял, договорняк!». Но всем уже будет все равно, впереди — Луганск…», — резюмировал Сурков.

Насколько такой план реален? Об этом «КП» поинтересовалась у донецкого политолога Дмитрия Кузьменко.

- Планы взять Донецк в кольцо существуют давно, говорит политолог. – В Интернете украинские военные даже выкладывали схемы – как это они должны сделать. Задача – вклиниться между Донецком – Новоазовском и Донецком – Горловкой. Планируют простреливать дороги, чтобы невозможно было подвезти продукты питания, воду. По их чаяниям, Донецк и Горловку ожидает гуманитарная катастрофа. А еще мирные жители будут страдать от артобстрелов.

Задача ВСУ – избежать прямого штурма – ведь тогда у них будут большие потери. План этот бесчеловечен, нарушает все международные правовые нормы. Но есть ли какое – то дело до этого Европе и США? Мы пятый год видим, что нет.

Недостаток этого плана в том, что ООС, в частности, главком Наев, недооценивает армию ДНР. Один раз они уже так сделали. Результат – разгромный для ВСУ Иловайский котел.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Первокурсники военного лицея торжественно принесли клятву лицеиста
Звуки военного оркестра, торжественное построение на плацу и взволнованные родители. В донецком военном лицее - праздник. 180 молодых ребят принесли клятву хорошо учиться и верно служить Отечеству.
Новости 24
Возвращения на сцену спустя 45 лет! Премьера «Пиковой дамы» грядёт в Донецке
Пожар в Снежном: огонь унёс жизнь одного человека
Взрыв в Донецке: МЧС ликвидировало аварийное здание
В ЛНР восстанавливают леса
Обстрелы в ДНР: Коминтерново опять пострадал от вооружённой агрессии ВСУ
Фестиваль кузнечного мастерства "Парк кованых фигур-2018" состоится в Донецке 22 сентября
Парк кованых фигур может получить статус музея Донецка
Обстрелы в ЛНР: тишина взорвалась непрерывными обстрелами
В Чернигове ветеран "АТО" забил свою мать до смерти
Тарифы на услуги ЖКХ в ДНР останутся прежними
С начала войны в ДНР погибли 4685 человек
Миллионы от Наева: кому и сколько платят за войну на Донбассе
Украинский снайпер выстрелом в спину убил 20-летнего парня
ВСУ выпустили по Донбассу более 140 боеприпасов
Снайпер Деки будет баллотироваться на пост Главы ДНР
Из дезертиров ВСУ уже можно сделать целую армию
Погода в Донецке: пасмурный дождливый день в городе – до +20
Дело Миндоходов ДНР: Кто возглавил комиссию по расследованию
Под Мариуполь стягивают «Пионы»
«Почта Донбасса» посвятила новый конверт 80-летию Моспино
Вместо атаки на Юге, ВСУ обстреляли посёлок на Западе ДНР. Есть повреждения
Комиссия из 12 депутатов оценят деятельность бывшего руководства Миндоходов ДНР
Денис Пушилин официально сложил с себя полномочия депутата Народного Совета ДНР
В ДНР важные кадровые решения
Беспилотник ВСУ заблудился и приземлился на позиции НМ ДНР
Эдуард Басурин: наступление украинских войск перенесено на неопределенный срок
Парламентская фракция «Донецкая Республика» сменила руководство