ВСУ хотят взять Донецк в кольцо. Насколько это реально?

СЕГОДНЯ 12:15 2018-09-16T12:20:40+03:00

План бесчеловечен, нарушает все международные правовые нормы. Но есть ли какое – то дело до этого Европе и США? ФОТО: rusvesna.su

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ВСУ готовятся к захвату территорий Донецкой и Луганской Народных Республик и вероятнее всего, для реализации планов украинского командования Донбасс будет взят в кольцо. Такое заявление сделал украинский военный эксперт Александр Сурков.

«Потери при штурме агломераций огромны, при этом страдает инфраструктура и мирное население. ВСУ на такое никогда не шли, да и в будущем не пойдут. А я вам расскажу, как будет, тем более, что есть пример… Как и при освобождении Славянска. Как позже должно было произойти по замыслу штаба АТО в августе 2014 года по всему Донбассу», — написал он на своей странице в Facebook.

Сурков считает, что Донецк будет взят в кольцо, а все попытки ополченцев ДНР не увенчаются успехом: в предместьях города будут уничтожены основные бронегруппы армии Республики.

После этого, отметил эксперт, из города начнут убегать люди, которые направятся в Российскую Федерацию.

«А позже патриоты будут снова кричать: «Муженко их не расстрелял, договорняк!». Но всем уже будет все равно, впереди — Луганск…», — резюмировал Сурков.

Насколько такой план реален? Об этом «КП» поинтересовалась у донецкого политолога Дмитрия Кузьменко.

- Планы взять Донецк в кольцо существуют давно, говорит политолог. – В Интернете украинские военные даже выкладывали схемы – как это они должны сделать. Задача – вклиниться между Донецком – Новоазовском и Донецком – Горловкой. Планируют простреливать дороги, чтобы невозможно было подвезти продукты питания, воду. По их чаяниям, Донецк и Горловку ожидает гуманитарная катастрофа. А еще мирные жители будут страдать от артобстрелов.

Задача ВСУ – избежать прямого штурма – ведь тогда у них будут большие потери. План этот бесчеловечен, нарушает все международные правовые нормы. Но есть ли какое – то дело до этого Европе и США? Мы пятый год видим, что нет.

Недостаток этого плана в том, что ООС, в частности, главком Наев, недооценивает армию ДНР. Один раз они уже так сделали. Результат – разгромный для ВСУ Иловайский котел.