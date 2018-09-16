Беспробудно - патриотический креатив: в Харьковской области мусорные баки открывали в вышиванках, а в Одесской на месте кладбища соорудили детскую площадку
Лишь бы побольше "жовто - блакитного, вышиванок, та писень". Именно так - как в беспробудном летаргическом сне живет пост - майдановская Украина.
Хорошо помню, как находясь (очень недолго, Слава Богу) в Киеве в 2014 - ом, была потрясена видом бомжеватых подростков, которые нагло наскакивали на прохожих с потасканной картонной коробкой и требовали денег "на фарбу".
В желто - голубое они красили все - ограды, заборы, лавочки, столбы. Что видели, то и красили. Причем, поверх ржавчины. Поэтому очень скоро ошметками слезла и эта - патриотическая.
Но не единой краской живут патриоты. И не бомжеватые подростки, а государевы мужи - чиновники.
Приключения на почве ультра - патриотического креатива продолжаются. Вот недавние случаи.
В Волчанском районе Харьковской области чиновники торжественно открыли новые остановки и мусорные баки. Об этом сообщают украинские журналисты, ссылаясь на местных жителей.
Сельсовет в Волчанском районе устроил торжественное открытие трех новых, а также «ремонта и дизайнерского оформления» двух старых остановок общественного транспорта. Чиновники с воздушными шарами, детьми в вышиванках и караваем торжественно открыли площадку для сбора мусора.
Патриотический праздник по открытию баков для мусора удался! ФОТО: Соцсети
Местные жители рассказывают : остановки украсили воздушными шарами, гербом и флагом Украины. На месте были чиновники, которым дети в национальных костюмах подносили каравай на рушнике. Покращення, чего уж там!
ФОТО: Соцсети
Те самые прославившиеся мусорные баки. ФОТО: Соцсети
Но не "обскакала" в креативе Харьковская область Одесскую.
Там в августе в селе Большая Фонтанка Одесской области местные чиновники «порадовали» детей и взрослых, установив детскую площадку на территории кладбища.
Об этом СМИ сообщили жители села, опубликовав фотографию развлекательной площадки для детей.
Качели на кладбище - ноу - хау от патриотов. ФОТО: Соцсети
На снимке видно, что неизвестно откуда взятые устаревшие качели и спортивные комплексы, выкрашенные в желто-голубой цвет, стоят посреди могил.
Главное, о "патриотизме" не забывать!