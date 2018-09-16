Беспробудно - патриотический креатив: в Харьковской области мусорные баки открывали в вышиванках, а в Одесской на месте кладбища соорудили детскую площадку

СЕГОДНЯ 10:50 2018-09-16T11:03:45+03:00

Чиновники с воздушными шарами, детьми в вышиванках и караваем торжественно открыли площадку для сбора мусора. ФОТО: Соцсети

О подобных инициативах "патриотов" на местах СМИ узнают от местных жителей

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Лишь бы побольше "жовто - блакитного, вышиванок, та писень". Именно так - как в беспробудном летаргическом сне живет пост - майдановская Украина.

Хорошо помню, как находясь (очень недолго, Слава Богу) в Киеве в 2014 - ом, была потрясена видом бомжеватых подростков, которые нагло наскакивали на прохожих с потасканной картонной коробкой и требовали денег "на фарбу".

В желто - голубое они красили все - ограды, заборы, лавочки, столбы. Что видели, то и красили. Причем, поверх ржавчины. Поэтому очень скоро ошметками слезла и эта - патриотическая.

Но не единой краской живут патриоты. И не бомжеватые подростки, а государевы мужи - чиновники.

Приключения на почве ультра - патриотического креатива продолжаются. Вот недавние случаи.

В Волчанском районе Харьковской области чиновники торжественно открыли новые остановки и мусорные баки. Об этом сообщают украинские журналисты, ссылаясь на местных жителей.

Сельсовет в Волчанском районе устроил торжественное открытие трех новых, а также «ремонта и дизайнерского оформления» двух старых остановок общественного транспорта. Чиновники с воздушными шарами, детьми в вышиванках и караваем торжественно открыли площадку для сбора мусора.

Патриотический праздник по открытию баков для мусора удался! ФОТО: Соцсети

Местные жители рассказывают : остановки украсили воздушными шарами, гербом и флагом Украины. На месте были чиновники, которым дети в национальных костюмах подносили каравай на рушнике. Покращення, чего уж там!

ФОТО: Соцсети

Те самые прославившиеся мусорные баки. ФОТО: Соцсети

Но не "обскакала" в креативе Харьковская область Одесскую.

Там в августе в селе Большая Фонтанка Одесской области местные чиновники «порадовали» детей и взрослых, установив детскую площадку на территории кладбища.

Об этом СМИ сообщили жители села, опубликовав фотографию развлекательной площадки для детей.

Качели на кладбище - ноу - хау от патриотов. ФОТО: Соцсети

На снимке видно, что неизвестно откуда взятые устаревшие качели и спортивные комплексы, выкрашенные в желто-голубой цвет, стоят посреди могил.

Главное, о "патриотизме" не забывать!