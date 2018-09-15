Выборы в ДНР 2018: определен порядок регистрации

СЕГОДНЯ 17:27 2018-09-15T17:40:18+03:00

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Центральная избирательная комиссия утвердила порядок регистрации общественных организаций и движений в качестве участников избирательного процесса. Об этом на брифинге заявила председатель ЦИК Ольга Позднякова.

По ее словам, избирательный процесс в ДНР организован по пропорциональной избирательной системе по единому республиканскому округу, который включает в себя всю территорию ДНР. Это значит, что при проведении выборов депутатские мандаты будут распределяться между республиканскими списками кандидатов пропорционально голосам граждан, которые они отдали за тот или иной список.

- Чтобы подать список, первое, что необходимо сделать общественным движениям или организациям - это провести Съезд или конференцию в период с 21 по 29 сентября текущего года, - сказала Ольга Позднякова. - Его основная цель - это официальное принятие решения об участии в выборах депутатов Народного Совета ДНР.

ЦИК определено, что общественное движение или организация обязаны уведомить Центральную избирательную комиссию за один день до проведения данного мероприятия. На Съезде в обязательном порядке будет присутствовать комиссия ЦИК с целью проверки его соответствия всем установленным требованиям.

После принятия на Съезде решения об участии в выборах, руководитель или представитель общественного движения или организацией, должен подать определенный пакет документов.

На заседании ЦИК также было принято решение, которое позволит упростить и ускорить процедуру подачи и проверки документов.

- ЦИК, присутствуя на Съезде, организует прием документов и принятие необходимых решений непосредственно на месте, - сказала Ольга Позднякова.

Для каждого общественного движения или организации действуют абсолютно идентичные нормы.

Напомним, что 7 сентября Народный Совет ДНР принял решение о проведении 11 ноября выборов Главы Республики и депутатов парламента, а также утвердил состав Центральной избирательной комиссии. Председателем ЦИК на заседании комиссии 8 сентября была избрана Ольга Позднякова.